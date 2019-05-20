В Ярославской области в пожаре сгорел мужчина

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Огонь быстро охватил весь дом
Хозяин дома не смог спастись
В Ярославской области в пожаре погиб мужчина. 19 мая в 21:48 в селе Кондаково Борисоглебского района загорелся частный жилой дом. Огонь настолько быстро охватил здание, что хозяин дома не успел выбежать.
— Сейчас причину возгорания выясняет испытательная пожарная лаборатория, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Напомним, что за эти выходные в регионе произошло сразу несколько страшных пожаров. В одном из них погибла целая семья.