«Чтобы спасти ребёнка»: в Ярославле автомобиль проломил забор и вылетел на тротуар. Фото и видео

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Подробности ДТП на Резинотехнике
На тротуаре было полно людей
Сегодня на Спартаковской улице, 23 случилось ДТП — автомобиль вылетел на тротуар. По словам очевидцев, водитель рассказал, что увидел перед собой перебегающего дорогу ребенка.
— И чтобы его не сбить, «лётчик» на красном авто взял влево, — приводит слова водителя Ярослав Мазур.
Машина проломила забор и выскочила на тротуар, Там на стоянке врезалась в другой автомобиль.
— К счастью, все живы. Аккуратнее на дорогах! — пишет Ярослав.
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