19 мая воскресенье
СЕЙЧАС +14°С
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 64.63
eur 72.25
Происшествия

«Чтобы спасти ребёнка»: в Ярославле автомобиль проломил забор и вылетел на тротуар. Фото и видео

Подробности ДТП на Резинотехнике

Поделиться

915
1 Обсудить

Все новости

Все новости

На тротуаре было полно людей

Фото: Ярослав Мазур

Сегодня на Спартаковской улице, 23 случилось ДТП — автомобиль вылетел на тротуар. По словам очевидцев, водитель рассказал, что увидел перед собой перебегающего дорогу ребенка.

— И чтобы его не сбить, «лётчик» на красном авто взял влево, — приводит слова водителя Ярослав Мазур.

Машина проломила забор и выскочила на тротуар, Там на стоянке врезалась в другой автомобиль.

Машина проломила забор

Фото: Ярослав Мазур

— К счастью, все живы. Аккуратнее на дорогах! — пишет Ярослав.

Мы уточняем информацию, следите за обновлениями.

Удар был сильным

Фото: Ярослав Мазур

Чудом обошлось без пострадавших

Фото: Ярослав Мазур

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

гость
19 май 2019 в 12:12

очередной водятел гонщик, соблюдай скоростной режим и все будет нормально.