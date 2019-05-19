«Чтобы спасти ребёнка»: в Ярославле автомобиль проломил забор и вылетел на тротуар. Фото и видео

Сегодня на Спартаковской улице, 23 случилось ДТП — автомобиль вылетел на тротуар. По словам очевидцев, водитель рассказал, что увидел перед собой перебегающего дорогу ребенка.

— И чтобы его не сбить, «лётчик» на красном авто взял влево, — приводит слова водителя Ярослав Мазур.

Машина проломила забор и выскочила на тротуар, Там на стоянке врезалась в другой автомобиль.