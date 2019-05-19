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Происшествия
Пожар на Родниковой
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«Жар такой, что окна лопались»: во время пожара на Родниковой ярославец спас соседние дома от огня

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Имам-шамиль Алиев отстаивал не только свой дом

Фото: Имам-шамиль Алиев, «Подслушано в Ярославле»

Вчера, после страшного пожара на Родниковой улице в Ярославле, в соцсетях много обсуждали и осуждали зевак, столпившихся около дома и смотревших на пожар, как на развлечение. Но нашлись и те, кто бросил все, чтобы избежать большей беды. 

Сосед жителей горевшего дома Имам-шамиль Алиев одним из первых бросился на помощь. Вместе со своей мамой.

— Мать держала женщину, обливала лицо (мама — медик, в чувства приводила её, пока едет скорая), — рассказал Имам. — У нас окна лопнули и чуть пластик расплавился, у соседей сайдинг весь расплавился, и у третьего дома тоже все окна лопнули и гараж сгорел.

Когда у соседей случился пожар, Имам гулял с дочкой.

— Брат позвонил мне, я дочку в руки и бегом. У нас шланг поливочный — вот из него и поливали. Жар был ужасный, не подойти за 15 метров. Соседей, у которых сайдинг плавился, не было дома. Вот мы и пытались лить и на их стену, чтобы не полыхнуло. Потом спасатели приехали, весь забор вскрыли. Все тушили как могли, пожарные просто красавцы — под крышу лезли в самый огонь, там же крыша могла обвалиться, а они прямо там тушили.

Сейчас состояние сгоревшего дома плачевное — крыша полностью выгорела и обвалилась. Остался только первый этаж, и он по окна залит водой. 

— Хозяин дома сказал «Хорошо хоть документы успел вытащить», — рассказал Имам. 
Хозяйка дома после пожара попала в больницу, но все остались живы. К погорельцам приехали на помощь родственники.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
19 май 2019 в 11:23

Молодец .здоровья и благополучия и долгой жизни . Таких надо. Беречь !!!

Сосед
19 май 2019 в 12:21

"Сейчас состояние сгоревшего дома плачевное — крыша полностью выгорела и обвалилась. Остался только первый этаж, и он по окна залит водой. "-вот врать не надо и придумывать.Сгорела крыша пристройки,где видимо была кухня и газ.Дом снаружи полностью цел.