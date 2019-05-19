«Жар такой, что окна лопались»: во время пожара на Родниковой ярославец спас соседние дома от огня

Вчера, после страшного пожара на Родниковой улице в Ярославле, в соцсетях много обсуждали и осуждали зевак, столпившихся около дома и смотревших на пожар, как на развлечение. Но нашлись и те, кто бросил все, чтобы избежать большей беды.

Сосед жителей горевшего дома Имам-шамиль Алиев одним из первых бросился на помощь. Вместе со своей мамой.

— Мать держала женщину, обливала лицо (мама — медик, в чувства приводила её, пока едет скорая), — рассказал Имам. — У нас окна лопнули и чуть пластик расплавился, у соседей сайдинг весь расплавился, и у третьего дома тоже все окна лопнули и гараж сгорел.