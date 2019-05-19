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Происшествия
Пожар на Родниковой
Подробности

Очевидец страшного пожара в доме, где жила семья с детьми: «Люди стояли, снимали и ржали»

Подробности ЧП на Родниковой улице в Ярославле

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Пламя охватило весь дом

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Пожар на Родниковой улице во Фрунзенском районе Ярославля вчера видели многие. Жилой дом полыхал так, что черный столб дыма было видно издалека. Теперь жители района обсуждают случившееся. Некоторых возмутило поведение сбежавшихся на пожар людей. В группе «Жесть Ярославль» написала девушка, живущая по соседству с домом, где случилось ЧП.

— Сколько народу стояло! Отозвались помочь 4 человека! Все стояли и снимали! И ржали! — написала Люба Волк. — Тушили мы, соседи, чтобы пламя на нас не перешло. Забор был открыт. Некоторые заходили, кто-то стоял смотрел, кто-то снимал на чужой территории. Их выгоняешь — они еще и хамят внаглую. Взрослые женщины! Ржали и мужчины, и девушки. Там соседка так орала — сердце кровью обливалось! Настолько страшно было и за них, и за свои дома.

Впрочем, девушка отмечает, что несколько человек все же бросились на помощь. 

— Пожарные приехали через 10 минут. А сделать там реально самим ничего нельзя было, — ответила на выпад одна из очевидцев происшествия Юлия Шмакова.

По предварительным данным, женщина из горевшего дома попала в реанимацию. Официально эта информация пока не подтверждена, мы уточняем детали.

Пожар случился в жилом доме вчера днём. Больше видео с места ЧП — в нашем первом материале.

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ТЕГИ

пожарЧП

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КОММЕНТАРИИ (2)

Мария
19 май 2019 в 09:52

Не правда,лично присутствовала там от начала до конца,никто там не ржал,все переживали,взрослые и дети незнакомые даже плакали. Вот люди лишь бы наврать покрасивее...

эрэф
19 май 2019 в 09:37

у кого то горе соседям в радость!