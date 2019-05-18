В Ярославле иномарка с двумя детьми перевернулась на бок

Серьезная авария случилась сегодня днём на Юбилейной площади. Посреди дороги лежал перевёрнутый внедорожник, а рядом с ним стояла легковушка популярного такси. У второй машины разбит бампер.



Как рассказали очевидцы ДТП, виновником аварии стал внедорожник. Он не затормозил перед знаком «Уступи дорогу».



— С задних сидений, через разбитое стекло, мужчина, остановившийся сразу после аварии, вытащил двух мальчиков 6-10 лет. Скорая приехала мгновенно, вроде все без серьезных травм, — рассказала свидетельница ДТП Ольга Баринова.

