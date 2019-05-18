В Ярославле иномарка с двумя детьми перевернулась на бок

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Машина опрокинулась после столкновения с такси
Виновника аварии установят сотрудники УГИБДД
Серьезная авария случилась сегодня днём на Юбилейной площади. Посреди дороги лежал перевёрнутый внедорожник, а рядом с ним стояла легковушка популярного такси. У второй машины разбит бампер.
Как рассказали очевидцы ДТП, виновником аварии стал внедорожник. Он не затормозил перед знаком «Уступи дорогу».
— С задних сидений, через разбитое стекло, мужчина, остановившийся сразу после аварии, вытащил двух мальчиков 6-10 лет. Скорая приехала мгновенно, вроде все без серьезных травм, — рассказала свидетельница ДТП Ольга Баринова.
13 мая в Ярославле случилось похожее ДТП. Из-за мощного удара иномарка влетела в светофор и перевернулась. В сети опубликовали видео этого момента.