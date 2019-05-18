«Женщина сильно кричала»: в Ярославле загорелся жилой дом. Видео с места трагедии

Сегодня вечером в Ярославле на улице Родниковая загорелось здание. У нового кирпичного дома №81а полыхала крыша. Очевидцы рассказали, что слышали громкий хлопок перед тем, как здание загорелось. Есть предположение, что в доме взорвался газовый баллон.

— До приезда пожарных женщина побежала туда, пыталась окно выбить, чтобы внутрь попасть, но её оттащили. Надеюсь, что внутри никого не было во время пожара, — пишет в соцсетях ярославна Ксения.



Очевидцы рассказали, что в этом доме жила семья с маленькими детьми. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и из-за чего загорелось жилище.

