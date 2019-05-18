«Женщина сильно кричала»: в Ярославле загорелся жилой дом. Видео с места трагедии

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Публикуем первые подробности
По словам очевидцев, пожар перекинулся на другие дома
Сегодня вечером в Ярославле на улице Родниковая загорелось здание. У нового кирпичного дома №81а полыхала крыша. Очевидцы рассказали, что слышали громкий хлопок перед тем, как здание загорелось. Есть предположение, что в доме взорвался газовый баллон.
— До приезда пожарных женщина побежала туда, пыталась окно выбить, чтобы внутрь попасть, но её оттащили. Надеюсь, что внутри никого не было во время пожара, — пишет в соцсетях ярославна Ксения.
Очевидцы рассказали, что в этом доме жила семья с маленькими детьми. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и из-за чего загорелось жилище.
— Женщина сильно кричала. Надеюсь все живы, — пишет очевидец трагедии.
Ещё один крупный пожар случился сегодня ночью в Ярославской области. Там сгорела семья. Уже назвали вероятную причину возгорания.