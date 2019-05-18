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Назвали причину пожара в Ярославской области, в котором сгорела семья

Кирпичный дом загорелся поздно ночью

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Целый день на месте пожара работали пожарные и следователи

Фото: МЧС России по Ярославской области

Появились подробности страшного пожара в Ярославской области, который унёс жизни четверых членов семьи. Напомним, сегодня ночью в селе Покров Даниловского района загорелся частный дом. Внутри находились 63-летняя хозяйка дома и трое её взрослых сыновей. Старшему из них 44 года, а младшему — 38. Все они не смогли выбраться из горящего дома.

В СК сообщили, что среди пострадавших были пятилетний мальчик и двухлетняя девочка, которые в тот вечер находились в гостях вместе со своей молодой мамой. Детей госпитализировали с лёгкими ожогами. Девушка не пострадала.

— По предварительной версии, пожар вызвал непотушенный окурок, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

пожар

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
18 май 2019 в 19:11

Что то с логикой проблемно - "нельзя быть донором в течение года после вакцинации" -а вакцинацию (допустим от клещей или гриппа) призывают проходить всех и каждый год... "Вам не предоставят выходной если вы освобождены от работы по болезни" -а что в период болезни можно сдавать кровь?

гость
18 май 2019 в 18:29

Если она мама двоих детей - то уж явно не девушка