Назвали причину пожара в Ярославской области, в котором сгорела семья

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Кирпичный дом загорелся поздно ночью
Целый день на месте пожара работали пожарные и следователи
Появились подробности страшного пожара в Ярославской области, который унёс жизни четверых членов семьи. Напомним, сегодня ночью в селе Покров Даниловского района загорелся частный дом. Внутри находились 63-летняя хозяйка дома и трое её взрослых сыновей. Старшему из них 44 года, а младшему — 38. Все они не смогли выбраться из горящего дома.
В СК сообщили, что среди пострадавших были пятилетний мальчик и двухлетняя девочка, которые в тот вечер находились в гостях вместе со своей молодой мамой. Детей госпитализировали с лёгкими ожогами. Девушка не пострадала.
— По предварительной версии, пожар вызвал непотушенный окурок, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Что то с логикой проблемно - "нельзя быть донором в течение года после вакцинации" -а вакцинацию (допустим от клещей или гриппа) призывают проходить всех и каждый год... "Вам не предоставят выходной если вы освобождены от работы по болезни" -а что в период болезни можно сдавать кровь?