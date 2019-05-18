Назвали причину пожара в Ярославской области, в котором сгорела семья

Появились подробности страшного пожара в Ярославской области, который унёс жизни четверых членов семьи. Напомним, сегодня ночью в селе Покров Даниловского района загорелся частный дом. Внутри находились 63-летняя хозяйка дома и трое её взрослых сыновей. Старшему из них 44 года, а младшему — 38. Все они не смогли выбраться из горящего дома.



В СК сообщили, что среди пострадавших были пятилетний мальчик и двухлетняя девочка, которые в тот вечер находились в гостях вместе со своей молодой мамой. Детей госпитализировали с лёгкими ожогами. Девушка не пострадала.

