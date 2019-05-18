«У неё потеря памяти»: девушка-байкер, сбившая ребёнка в Ярославле, не знает, что случилось

Вчерашняя авария в Ярославле на перекрёстке Панина и Труфанова вызвала большой резонанс в соцсетях. Девушка на мотоцикле сбила ребёнка, который шёл по пешеходному переходу. Как рассказали очевидцы, водитель в последний момент заметила мальчика. Чтобы избежать столкновения, девушка резко затормозила и вывернула руль на встречную полосу движения, где в этот момент ехала легковушка. Девушка свалилась с мотоцикла и ударилась головой о встречную машину.

Её и мальчика срочно доставили в больницу. Ребёнок отделался ссадинами, а вот у водителя ушибы намного серьёзнее. Мы связались с подругой мотоциклистки, чтобы узнать о самочувствии девушки.



— Она находится в реанимации на данный момент, врачи говорят, жизни ничего не угрожает. У неё ушиб головного мозга средней степени тяжести, пока ничего не понимает, что произошло. От сильного удара у нее потеря памяти, и в целом она не понимает, где и что произошло, — рассказала подруга пострадавшей мотоциклистки.



Сейчас, по словам подруги, девушка может разговаривать с родными, но об аварии не помнит. Её подруга рассказала, что девушка всю неделю живет в Москве, а на выходных приезжает в Ярославль, чтобы навестить родителей. Никто не знал, что в этот вечер девушка приезжала в родной город.



Судя по страничке в соцсетях, девушка увлекается мотоциклами — её страница заполнена фотографиями с байком. Также её подруга рассказала, что девушка обожает конный спорт.