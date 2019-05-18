«У неё потеря памяти»: девушка-байкер, сбившая ребёнка в Ярославле, не знает, что случилось

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В каком состоянии находится молодая ярославна
Девушка чудом осталась жива
Вчерашняя авария в Ярославле на перекрёстке Панина и Труфанова вызвала большой резонанс в соцсетях. Девушка на мотоцикле сбила ребёнка, который шёл по пешеходному переходу. Как рассказали очевидцы, водитель в последний момент заметила мальчика. Чтобы избежать столкновения, девушка резко затормозила и вывернула руль на встречную полосу движения, где в этот момент ехала легковушка. Девушка свалилась с мотоцикла и ударилась головой о встречную машину.
Её и мальчика срочно доставили в больницу. Ребёнок отделался ссадинами, а вот у водителя ушибы намного серьёзнее. Мы связались с подругой мотоциклистки, чтобы узнать о самочувствии девушки.
— Она находится в реанимации на данный момент, врачи говорят, жизни ничего не угрожает. У неё ушиб головного мозга средней степени тяжести, пока ничего не понимает, что произошло. От сильного удара у нее потеря памяти, и в целом она не понимает, где и что произошло, — рассказала подруга пострадавшей мотоциклистки.
Сейчас, по словам подруги, девушка может разговаривать с родными, но об аварии не помнит. Её подруга рассказала, что девушка всю неделю живет в Москве, а на выходных приезжает в Ярославль, чтобы навестить родителей. Никто не знал, что в этот вечер девушка приезжала в родной город.
Судя по страничке в соцсетях, девушка увлекается мотоциклами — её страница заполнена фотографиями с байком. Также её подруга рассказала, что девушка обожает конный спорт.
Девушка когда-то давно попадала в ДТП, но, как рассказала её подруга, всё обошлось сломанным пальцем на ноге.
— Она более десяти лет за рулем мотоцикла. Очень опытный и аккуратный водитель, — говорит подруга.
В конце апреля в Ярославле насмерть разбился молодой мотоциклист. У него осталась жена и маленький сын. Ярославцы даже устроили сбор средств для семьи погибшего. Берегите себя!
что раз нет памяти значит не при делах? в скором времени примут закон о приравнивании увечий при дтп у к умышленному причинению вреда здоровью или убийству. так что скоро закончатся для водителей все их безответственные деяния. особенно для тех кто сел за руль бухим, когда начнут получать по 5-10 лет тюрьмы.