В Ярославле девушка на мотоцикле сбила ребёнка

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Подробности аварии с пострадавшими
За рулём был водитель с десятилетним стажем
Вчера вечером в Ярославле случилось ДТП. 17 мая на перекрестке Панина и Труфанова девушка-мотоциклист сбила ребёнка. Всё произошло на глазах у ярославцев. По их словам, девушка не заметила мальчика, который в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу. В последний момент водитель успела затормозить, но столкновения было не избежать. Мотоцикл задел ребёнка, а сама девушка с него свалилась.
— Водитель мотоцикла сделал все возможное, чтобы избежать наезд на ребенка. Применил экстренное торможение с резким перекладыванием руля в сторону встречки. Знаете, это нужна смелость, чтоб уходить от пешехода во встречный авто!
Но всё же зацепил ребенка и улетел на встречную полосу головой в автомобиль. Здоровья и ребенку, и девушке-водителя мотоцикла! — пишет ярославец Вячеслав Паршаков.
Очевидцы ДТП рассказали, что девушка получила сотрясение мозга и повредила шею. Её вместе с ребёнком доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Ярославцы считают, что авария произошла из-за пешеходного перехода, который еле заметен для водителей.
— Это самый мерзкий переходник. Особенно из-за дерева, которое справа в сторону Победы и ограждения. На моей памяти там уже 4 ДТП было и все одинаковые, — написал ярославец Антон Тихонов.
На этой неделе ярославцы обсуждали ещё одно ДТП, в котором пострадал ребёнок. В Сеть выложили видео, где машина на скорости сбила мальчика. Ребёнок ехал на велосипеде.
ну всегда что-то виновато. то солнце, то куст, то дерево, то сосед, то путин. но никогда, ни одно уёжище не признается, что само облажалось!
Ребёнка жалко, скорейшего выздоровления! А девушке - мотоцикл не вожу, не понять, но наверное, она, молодец, что на встречку ушла, а не полностью на мальчишку наехала. Также скорейшего выздоровления!
Кстати, у нас март на дворе? Исправьте в статье месяц!