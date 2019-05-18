В Ярославле девушка на мотоцикле сбила ребёнка

Вчера вечером в Ярославле случилось ДТП. 17 мая на перекрестке Панина и Труфанова девушка-мотоциклист сбила ребёнка. Всё произошло на глазах у ярославцев. По их словам, девушка не заметила мальчика, который в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу. В последний момент водитель успела затормозить, но столкновения было не избежать. Мотоцикл задел ребёнка, а сама девушка с него свалилась.



— Водитель мотоцикла сделал все возможное, чтобы избежать наезд на ребенка. Применил экстренное торможение с резким перекладыванием руля в сторону встречки. Знаете, это нужна смелость, чтоб уходить от пешехода во встречный авто!

Но всё же зацепил ребенка и улетел на встречную полосу головой в автомобиль. Здоровья и ребенку, и девушке-водителя мотоцикла! — пишет ярославец Вячеслав Паршаков.

