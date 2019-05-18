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Происшествия

В Ярославле девушка на мотоцикле сбила ребёнка

Подробности аварии с пострадавшими

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За рулём был водитель с десятилетним стажем

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Вчера вечером в Ярославле случилось ДТП. 17 мая на перекрестке Панина и Труфанова девушка-мотоциклист сбила ребёнка. Всё произошло на глазах у ярославцев. По их словам, девушка не заметила мальчика, который в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу. В последний момент водитель успела затормозить, но столкновения было не избежать. Мотоцикл задел ребёнка, а сама девушка с него свалилась.

— Водитель мотоцикла сделал все возможное, чтобы избежать наезд на ребенка. Применил экстренное торможение с резким перекладыванием руля в сторону встречки. Знаете, это нужна смелость, чтоб уходить от пешехода во встречный авто!
Но всё же зацепил ребенка и улетел на встречную полосу головой в автомобиль. Здоровья и ребенку, и девушке-водителя мотоцикла! — пишет ярославец Вячеслав Паршаков.

Очевидцы ДТП рассказали, что девушка получила сотрясение мозга и повредила шею. Её вместе с ребёнком доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Девушка лежала без сознания в паре метрах от мотоцикла

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Ярославцы считают, что авария произошла из-за пешеходного перехода, который еле заметен для водителей.

— Это самый мерзкий переходник. Особенно из-за дерева, которое справа в сторону Победы и ограждения. На моей памяти там уже 4 ДТП было и все одинаковые, — написал ярославец Антон Тихонов.

На этой неделе ярославцы обсуждали ещё одно ДТП, в котором пострадал ребёнок. В Сеть выложили видео, где машина на скорости сбила мальчика. Ребёнок ехал на велосипеде.

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аварияДТП

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КОММЕНТАРИИ (4)

qwerty
18 май 2019 в 09:54

ну всегда что-то виновато. то солнце, то куст, то дерево, то сосед, то путин. но никогда, ни одно уёжище не признается, что само облажалось!

Мама
18 май 2019 в 11:07

Ребёнка жалко, скорейшего выздоровления! А девушке - мотоцикл не вожу, не понять, но наверное, она, молодец, что на встречку ушла, а не полностью на мальчишку наехала. Также скорейшего выздоровления!
Кстати, у нас март на дворе? Исправьте в статье месяц!

Гость
18 май 2019 в 11:55

Первый комментарий в точку! Скоростной решим соблюдать нужно! Тогда все видно будет