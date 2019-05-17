Их разнимали посетители: ярославец до смерти избил своего друга в кафе

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Мужчина скончался в больнице
Встреча друзей закончилась трагедией
Встреча двух друзей закончилась трагедией.
В марте этого года двое мужчин отправились в кафе «Винный дом» в Заволжском районе, чтобы отметить встречу. Во время застолья у них началась перепалка. В итоге 41-летний мужчина ударил своего 37-летнего друга по лицу. Оба упали на пол, началась заварушка. Их разняли другие посетители. 37-летний мужчина, тот самый, который получил по лицу, пошёл к бару. Решил, что с другом больше выпивать не будет, посидит в гордом одиночестве. Но товарищ посчитал, что конфликт не исчерпан. Он вновь подошёл к приятелю и снова ударил его. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения.
— Обвиняемый трижды ударил потерпевшего по голове и телу. Потерпевший упал на асфальт без сознания. Обвиняемый с места происшествия скрылся. 41-летний потерпевший скончался в больнице. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
Расследованием дела также занимался СУ СК РФ по Ярославской области. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.