В Ярославле разыскивают мужчину со шрамом над бровью

Следователи просят ярославцев помочь найти пропавшего в центре города 56-летнего мужчину. О Юрие Абраменкове ничего не известно с третьего мая. Последний раз мужчину видели в Кировском районе Ярославля.



— Рост мужчина 175 сантиметров, худощавого телосложения, средней длины седые волосы, седая борода средней длины, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.



У Юрия есть особые приметы: шрам от ножевого ранения на животе и примерно трёхсантиметровый шрам над левой бровью.

