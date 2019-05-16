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Происшествия

В Ярославле разыскивают мужчину со шрамом над бровью

Юрий Абраменков пропал в центре города две недели назад

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Последний раз мужчину видели 3 мая

Фото: Следственный комитет

Следователи просят ярославцев помочь найти пропавшего в центре города 56-летнего мужчину. О Юрие Абраменкове ничего не известно с третьего мая. Последний раз мужчину видели в Кировском районе Ярославля.

— Рост мужчина 175 сантиметров, худощавого телосложения, средней длины седые волосы, седая борода средней длины, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

У Юрия есть особые приметы: шрам от ножевого ранения на животе и примерно трёхсантиметровый шрам над левой бровью.

Жителей Ярославля, которые видели или знают, где находится Юрий Абраменков, просят позвонить в полицию по телефону 02 или в следственный отдел по Кировскому району по номеру 8 (4852) 72–24–29.

Пропавшего 8 мая 28-летнего ярославца нашли мёртвым. Следователи сообщили подробности.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

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