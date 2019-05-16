В Ярославле разыскивают мужчину со шрамом над бровью

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Юрий Абраменков пропал в центре города две недели назад
Последний раз мужчину видели 3 мая
Следователи просят ярославцев помочь найти пропавшего в центре города 56-летнего мужчину. О Юрие Абраменкове ничего не известно с третьего мая. Последний раз мужчину видели в Кировском районе Ярославля.
— Рост мужчина 175 сантиметров, худощавого телосложения, средней длины седые волосы, седая борода средней длины, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
У Юрия есть особые приметы: шрам от ножевого ранения на животе и примерно трёхсантиметровый шрам над левой бровью.
Жителей Ярославля, которые видели или знают, где находится Юрий Абраменков, просят позвонить в полицию по телефону 02 или в следственный отдел по Кировскому району по номеру
Пропавшего 8 мая 28-летнего ярославца нашли мёртвым. Следователи сообщили подробности.