Женщина за рулём не уступила дорогу: в ДТП на трассе в Ярославской области пострадали три человека

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Людей увозили на носилках
Пострадавших на скорой увезли в больницу
Сегодня в 10:40 на трассе Ярославль — Рыбинск в Большесельском районе произошло ДТП: столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и «Шкода-Фабиа».
По предварительной информации, авария произошла потому, что водитель ВАЗа, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу «Шкоде», которая ехала по главной дороге.
— После столкновения «Шкода» опрокинулась на правую сторону. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2115 — 53-летняя женщина. Её увезли в больницу. 57-летняя пассажирка ВАЗа и 63-летняя пассажирка «Шкоды» получили незначительные травмы и были отпущены домой, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.