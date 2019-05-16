Женщина за рулём не уступила дорогу: в ДТП на трассе в Ярославской области пострадали три человека

Сегодня в 10:40 на трассе Ярославль — Рыбинск в Большесельском районе произошло ДТП: столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и «Шкода-Фабиа».

По предварительной информации, авария произошла потому, что водитель ВАЗа, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу «Шкоде», которая ехала по главной дороге.

— После столкновения «Шкода» опрокинулась на правую сторону. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2115 — 53-летняя женщина. Её увезли в больницу. 57-летняя пассажирка ВАЗа и 63-летняя пассажирка «Шкоды» получили незначительные травмы и были отпущены домой, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.