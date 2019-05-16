Семье ярославца, погибшего при пожаре самолёта в Шереметьево, выплатят два миллиона рублей

Семье ярославца, погибшего при пожаре самолёта в московском аэропорту Шереметьево, выплатят два миллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

— Приняли решение выплатить его семье в качестве материальной помощи один миллион рублей из резервного фонда правительства нашего региона. Постановление об этом подписано. Такую же сумму семье Михаила выплатят из бюджета Московской области, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Напомним, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Мурманск в 18:03 по московскому времени, доложил об аварийной ситуации и совершил аварийную посадку. Самолёт загорелся, пассажиры начали эвакуироваться.