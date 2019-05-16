Семье ярославца, погибшего при пожаре самолёта в Шереметьево, выплатят два миллиона рублей

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Михаил Зенин не смог выбраться из горящего лайнера
Михаил летел в командировку
Семье ярославца, погибшего при пожаре самолёта в московском аэропорту Шереметьево, выплатят два миллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
— Приняли решение выплатить его семье в качестве материальной помощи один миллион рублей из резервного фонда правительства нашего региона. Постановление об этом подписано. Такую же сумму семье Михаила выплатят из бюджета Московской области, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Напомним, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Мурманск в 18:03 по московскому времени, доложил об аварийной ситуации и совершил аварийную посадку. Самолёт загорелся, пассажиры начали эвакуироваться.
Всего на борту судна находилось 78 человек. 41 человек погиб. Среди них оказался ярославец Михаил Зенин. Молодой человек пошёл по стопам отца, работал адвокатом. В Мурманск он летел в командировку.