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Семье ярославца, погибшего при пожаре самолёта в Шереметьево, выплатят два миллиона рублей

Михаил Зенин не смог выбраться из горящего лайнера

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Михаил летел в командировку

Фото: Юлия Сир / Instagram.com, Михаил Зенин / Vk.com

Семье ярославца, погибшего при пожаре самолёта в московском аэропорту Шереметьево, выплатят два миллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

— Приняли решение выплатить его семье в качестве материальной помощи один миллион рублей из резервного фонда правительства нашего региона. Постановление об этом подписано. Такую же сумму семье Михаила выплатят из бюджета Московской области, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Напомним, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Мурманск в 18:03 по московскому времени, доложил об аварийной ситуации и совершил аварийную посадку. Самолёт загорелся, пассажиры начали эвакуироваться.

Всего на борту судна находилось 78 человек. 41 человек погиб. Среди них оказался ярославец Михаил Зенин. Молодой человек пошёл по стопам отца, работал адвокатом. В Мурманск он летел в командировку.

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КОММЕНТАРИИ (1)

аноним
16 май 2019 в 15:06

Что то очень мало