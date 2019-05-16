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Происшествия

«Прохожий бросился спасать»: в Рыбинске случился страшный пожар в жилом доме

Первая информация о ЧП в Ярославской области

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Дом сгорел как щепка

Фото: телеканал «Рыбинск-40»

Вчера вечером в Рыбинске случился крупный пожар — загорелся дом на улице Коллективизации. Дом жилой, в частном секторе. На место приехали две пожарные машины. Полыхало так, что дым был виден на другой стороне Волги.

Очевидцы пожара утверждают, что жильцов дома спас прохожий.

— Он спас жильцов дома (мужчину и женщину) Увидел огонь, бросился в дом и вытащил людей, — пишет в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» Нина Демидова.

На данный момент официальных данных о пожаре нет, мы уточняем подробности. Следите за обновлением сайта.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
16 май 2019 в 07:07

все горит а не тушат, все смотрят да на камеру снимают. прям как в россии с коррупцией, хотя что это я мы же в россии.