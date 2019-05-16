«Прохожий бросился спасать»: в Рыбинске случился страшный пожар в жилом доме

Вчера вечером в Рыбинске случился крупный пожар — загорелся дом на улице Коллективизации. Дом жилой, в частном секторе. На место приехали две пожарные машины. Полыхало так, что дым был виден на другой стороне Волги.

Очевидцы пожара утверждают, что жильцов дома спас прохожий.

— Он спас жильцов дома (мужчину и женщину) Увидел огонь, бросился в дом и вытащил людей, — пишет в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» Нина Демидова.

На данный момент официальных данных о пожаре нет, мы уточняем подробности. Следите за обновлением сайта.