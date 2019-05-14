Четверо пострадавших: на окружной дороге разбились «Тойота» и «Хонда»

Накануне вечером на юго-западной окружной дороге в Ярославле столкнулись «Тойота-Ярис» и «Хонда-Аккорд». Авария произошла в 21:22 у посёлка Ивняки возле моста через Которосль. Удар пришёлся практически лоб в лоб, так, что осколки машин разлетелись по дороге.

На место аварии выехал автомобиль медицины катастроф и спасатели управления МЧС по Ярославской области.

— После аварии с травмами госпитализирована 30-летняя пассажирка «Тойоты» и 29-летний водитель «Хонды». Ушибами отделались 54-летний водитель «Тойоты» и ещё один пассажир иномарки — 31-летний мужчина, — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.