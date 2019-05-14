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Происшествия

Четверо пострадавших: на окружной дороге разбились «Тойота» и «Хонда»

Если бы не сработавшие подушки безопасности, последствия ДТП в Ярославле были бы трагичными

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Сильно пострадали пассажиры в «Тойоте»

Фото: Управление МЧС по Ярославской области

Накануне вечером на юго-западной окружной дороге в Ярославле столкнулись «Тойота-Ярис» и «Хонда-Аккорд». Авария произошла в 21:22 у посёлка Ивняки возле моста через Которосль. Удар пришёлся практически лоб в лоб, так, что осколки машин разлетелись по дороге. 

На место аварии выехал автомобиль медицины катастроф и спасатели управления МЧС по Ярославской области.

— После аварии с травмами госпитализирована 30-летняя пассажирка «Тойоты» и 29-летний водитель «Хонды». Ушибами отделались 54-летний водитель «Тойоты» и ещё один пассажир иномарки — 31-летний мужчина, — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева. 

После аварии на дороге образовался небольшой затор

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Анна Елкина

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