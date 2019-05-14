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Происшествия

В Ярославской области пропавшего 33-летнего мужчину нашли мёртвым

Что с ним случилось

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Михаил Моряков пропал 10 мая

Фото: «Лиза Алерт»

С 10 мая родственники разыскивали 33-летнего Михаила Морякова. Мужчина вышел с работы в деревне Епихарка Угличского района, и связь с ним прервалась. 

Спустя три дня тело мужчины нашли в пруду на территории дома престарелых, где он работал охранником. 

— Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — Тело без внешних признаков насильственной смерти направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Проверка продолжается. 

В майские праздники в Ярославской области пропали сразу несколько человек. Родственники пропавших обратились за помощью в полицию и поисково-спасательные организации. Продолжаются поиски ещё двоих мужчин.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

поиски пропавшихнашли тело

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