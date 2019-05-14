В Ярославской области пропавшего 33-летнего мужчину нашли мёртвым

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Что с ним случилось
Михаил Моряков пропал 10 мая
С 10 мая родственники разыскивали 33-летнего Михаила Морякова. Мужчина вышел с работы в деревне Епихарка Угличского района, и связь с ним прервалась.
Спустя три дня тело мужчины нашли в пруду на территории дома престарелых, где он работал охранником.
— Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — Тело без внешних признаков насильственной смерти направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Проверка продолжается.
В майские праздники в Ярославской области пропали сразу несколько человек. Родственники пропавших обратились за помощью в полицию и поисково-спасательные организации. Продолжаются поиски ещё двоих мужчин.