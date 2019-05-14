В Ярославле мужчина хотел ограбить школу

Поздней ночью неизвестный мужчина хотел ограбить школу. Он пробрался в учебное учреждение Фрунзенского района, чтобы выкрасть оттуда школьное имущество. А чтобы его никто не заметил, мужчина выбежал через запасный вход школы. Но сотрудники Росгвардии вовремя приехали на сигнал тревоги.



— Правоохранители оцепили периметр объекта и в ходе осмотра помещений установили, что неизвестный проник внутрь через окно второго этажа, а вскоре и задержали злоумышленника, — пояснили в пресс-службе Росгвардии.

