В Ярославле мужчина хотел ограбить школу

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Как он пробрался в учебное заведение
Мужчина не успел скрыться
Поздней ночью неизвестный мужчина хотел ограбить школу. Он пробрался в учебное учреждение Фрунзенского района, чтобы выкрасть оттуда школьное имущество. А чтобы его никто не заметил, мужчина выбежал через запасный вход школы. Но сотрудники Росгвардии вовремя приехали на сигнал тревоги.
— Правоохранители оцепили периметр объекта и в ходе осмотра помещений установили, что неизвестный проник внутрь через окно второго этажа, а вскоре и задержали злоумышленника, — пояснили в пресс-службе Росгвардии.
Сейчас 38-летний ярославец передан полиции. Возбуждено уголовное дело.
Похожий случай был в прошлом году. На имущество детской киностудии покусился серийный грабитель. Полиция долго за ним охотилась.