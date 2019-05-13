В Ярославской области у многодетной матери забрали годовалых двойняшек

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За что у женщины отобрали сына и дочь
Забирать детей пришлось приставам
В Ростовском районе Ярославской области у многодетной матери забрали годовалых двойняшек. Женщину через суд лишили родительских прав. Малышей — брата и сестру — забрали судебные приставы и передали в органы опеки и попечительства.
— Женщину лишили родительских прав из-за её пристрастия к алкоголю, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — В квартире, где проживали дети, царил беспорядок, вся мебель старая и грязная, вещи разбросаны по полу.
В суде было доказано, что воспитанием детей женщина не занималась, а выпивая, не интересовалась даже тем, сыты ли малыши.
Как рассказали судебные приставы, жительницу Ярославской области не впервые лишают родительских прав:
— Органы опеки и попечительства уже забирали у нерадивой матери двоих старших детей, но женщина должных выводов не сделала и родила двойняшек, которых постигла та же участь.
В конце прошлого года в Ярославле лишили родительских прав 41-летнюю женщину. Из-за непригодных условий для жизни детей у неё забрали сразу четырёх дочерей.