В Ярославской области у многодетной матери забрали годовалых двойняшек

В Ростовском районе Ярославской области у многодетной матери забрали годовалых двойняшек. Женщину через суд лишили родительских прав. Малышей — брата и сестру — забрали судебные приставы и передали в органы опеки и попечительства.



— Женщину лишили родительских прав из-за её пристрастия к алкоголю, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — В квартире, где проживали дети, царил беспорядок, вся мебель старая и грязная, вещи разбросаны по полу.



В суде было доказано, что воспитанием детей женщина не занималась, а выпивая, не интересовалась даже тем, сыты ли малыши.



Как рассказали судебные приставы, жительницу Ярославской области не впервые лишают родительских прав:



— Органы опеки и попечительства уже забирали у нерадивой матери двоих старших детей, но женщина должных выводов не сделала и родила двойняшек, которых постигла та же участь.

