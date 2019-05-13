Новые звонки и угрозы: назвали адреса, куда сообщили о минировании

Стало известно, куда ещё поступали звонки о минировании.

— Мы выезжали на автовокзал, на Ярославль-Главный, в аэропорт Туношна, в торговые центры «Альтаир», «Рио» на Тутаевском шоссе и «Шоколад», — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

Спасатели до сих пор работают на месте.

По предварительной информации от источника 76.RU, сообщения ложные. Информация уточнятся.

Мы ведём подробную онлайн-трансляцию.