Новые звонки и угрозы: назвали адреса, куда сообщили о минировании

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В Ярославле идёт волна эвакуаций
На месте работают все спецслужбы
Стало известно, куда ещё поступали звонки о минировании.
— Мы выезжали на автовокзал, на Ярославль-Главный, в аэропорт Туношна, в торговые центры «Альтаир», «Рио» на Тутаевском шоссе и «Шоколад», — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Спасатели до сих пор работают на месте.
По предварительной информации от источника 76.RU, сообщения ложные. Информация уточнятся.
Мы ведём подробную онлайн-трансляцию.