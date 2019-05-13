13 мая понедельник
СЕЙЧАС +21°С
usd 65.23
eur 73.09
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 65.23
eur 73.09
Происшествия
Массовая эвакуация
Подробности

Новые звонки и угрозы: назвали адреса, куда сообщили о минировании

В Ярославле идёт волна эвакуаций

Поделиться

1 259
0 Обсудить

Все новости

Все новости

На месте работают все спецслужбы

Фото: Елена Вахрушева

Стало известно, куда ещё поступали звонки о минировании.

— Мы выезжали на автовокзал, на Ярославль-Главный, в аэропорт Туношна, в торговые центры «Альтаир», «Рио» на Тутаевском шоссе и «Шоколад», — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

Спасатели до сих пор работают на месте.

По предварительной информации от источника 76.RU, сообщения ложные. Информация уточнятся.

Мы ведём подробную онлайн-трансляцию.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

волна эвакуаций

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)