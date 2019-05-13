ЧП в Ярославской области: годовалая девочка выпала из окна. Ребёнок в реанимации

Каждое лето одно и то же. От следователей вновь поступила информация о выпавшем из окна ребёнке. 12 мая в Брейтово годовалая девочка оказалась без присмотра, залезла на подоконник и выпала из окна второго этажа.



Как стало известно 76.RU, ребёнка с множественными травмами доставили в больницу. Девочку положили в реанимацию. Сегодня ребёнка перевезли в ярославскую больницу. Её состояние тяжёлое.

— По предварительным данным, девочка на некоторое время осталась без присмотра взрослых, забралась на открытое окно и выпала. Ребёнок воспитывается в полной многодетной семье, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.