ЧП в Ярославской области: годовалая девочка выпала из окна. Ребёнок в реанимации

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Малышка осталась без присмотра
Родители не заметили, как малышка залезла на подоконник
Каждое лето одно и то же. От следователей вновь поступила информация о выпавшем из окна ребёнке. 12 мая в Брейтово годовалая девочка оказалась без присмотра, залезла на подоконник и выпала из окна второго этажа.
Как стало известно 76.RU, ребёнка с множественными травмами доставили в больницу. Девочку положили в реанимацию. Сегодня ребёнка перевезли в ярославскую больницу. Её состояние тяжёлое.
— По предварительным данным, девочка на некоторое время осталась без присмотра взрослых, забралась на открытое окно и выпала. Ребёнок воспитывается в полной многодетной семье, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
По факту произошедшего следователи организовали проверку.
Ранее мы делали большое интервью с нейрохирургом, который спасает детей, вывалившихся из окна. Он рассказал, что происходит с детьми, которым всё же удаётся выжить.
А здесь - подборка, какие приборы помогут маленьким детям остаться в квартире, даже если добрался до подоконника.
А родакам пофиг,они же многодетные.Главное пособие а не дети.Так и живут.
Семья полная и многодетная. Упущено еще одно важное определение. Является ли семья благополучной? От этого очень многое зависит. Если родители алкашня, которые плодятся в результате каждого акта, то случившееся - закономерность. Если же семья благополучная, то как не доглядели то??? Конечно, дети в этом возрасте такие непоседы, но учитывая, что ребенок в семье не первый, опыт уже есть. За такими только глаз да глаз. Сами ведь на себя такую ответственность взвалили.