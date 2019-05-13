Куски железа разлетелись по трассе: иномарка вылетела на встречку и снесла две машины

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В аварии в Ярославской области пострадали три человека
К счастью, обошлось без жертв
В Сети появилось видео серьёзного ДТП на трассе М-8. Одна из машин вылетела на встречку и врезалась в другой автомобиль. От удара машины задели ещё один автомобиль. Куски железа разлетелись по трассе. ДТП произошло 8 мая, когда вовсю лил дождь. Видимо, на аварию повлияли плохие погодные условия.
— ДТП произошло в 19:52. По предварительной информации, 40-летний водитель «Форда» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем «Форд» под управлением 54-летнего мужчины. В результате аварии пострадали водитель и 37-летняя пассажирка первого «Форда». Они госпитализированы. Водитель второго «Форда» получил незначительные травмы и был отпущен на амбулаторное лечение, — рассказали в УГИББД по Ярославской области.
Напомним, в праздники в Ярославской области произошло страшное ДТП, которое разом унесло четыре жизни.