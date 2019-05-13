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Происшествия

Куски железа разлетелись по трассе: иномарка вылетела на встречку и снесла две машины

В аварии в Ярославской области пострадали три человека

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К счастью, обошлось без жертв

Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com

В Сети появилось видео серьёзного ДТП на трассе М-8. Одна из машин вылетела на встречку и врезалась в другой автомобиль. От удара машины задели ещё один автомобиль. Куски железа разлетелись по трассе. ДТП произошло 8 мая, когда вовсю лил дождь. Видимо, на аварию повлияли плохие погодные условия.

— ДТП произошло в 19:52. По предварительной информации, 40-летний водитель «Форда» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем «Форд» под управлением 54-летнего мужчины. В результате аварии пострадали водитель и 37-летняя пассажирка первого «Форда». Они госпитализированы. Водитель второго «Форда» получил незначительные травмы и был отпущен на амбулаторное лечение, — рассказали в УГИББД по Ярославской области.

Напомним, в праздники в Ярославской области произошло страшное ДТП, которое разом унесло четыре жизни.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
13 май 2019 в 12:41

да какие погодные условия повлияли то??? самонадеянность = слабоумие + отвага.