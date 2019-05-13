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Происшествия

«Боимся этой дороги»: появилось видео, как мальчика-велосипедиста в Ярославле сбил автомобиль

Авария случилась на Суздалке

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ДТП случилось на проезжей части

Фото: «Жесть Ярославль»

В соцсетях появилось видео, на котором виден момент аварии на Суздалке — там мальчика-велосипедиста сбил автомобиль. Видео выложил подписчик паблика «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

— Сам являюсь водителем и просто боюсь этой дороги. Так как это проезжая часть, и детей здесь бегает очень много. Крайне опасно оказаться на месте водителя и ребёнка. Но от водителя мало что зависело, — говорит мужчина.

12-летнего мальчика сбили, когда он выезжал на велосипеде на дорогу. На части дороги, где произошло ДТП, нанесена разметка.

— По предварительной информации, 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа-Соренто», произвел наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП в больницу доставлен мальчик, нуждается в амбулаторном лечении, — уточнили в УМВД по Ярославской области. Полиция проводит проверку.

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