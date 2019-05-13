«Боимся этой дороги»: появилось видео, как мальчика-велосипедиста в Ярославле сбил автомобиль

В соцсетях появилось видео, на котором виден момент аварии на Суздалке — там мальчика-велосипедиста сбил автомобиль. Видео выложил подписчик паблика «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

— Сам являюсь водителем и просто боюсь этой дороги. Так как это проезжая часть, и детей здесь бегает очень много. Крайне опасно оказаться на месте водителя и ребёнка. Но от водителя мало что зависело, — говорит мужчина.