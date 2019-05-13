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Происшествия

Иномарка влетела в светофор и перевернулась: подробности аварии с пострадавшими

ДТП случилось ранним утром на перекрёстке в Ярославле

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Водителя доставали через лобовое окно

Фото: Анастасия Тихомирова

Ранним утром 13 мая в Ярославле случилось ДТП. На перекрёстке улиц Советской и Республиканской столкнулись две иномарки. Красный Volkswagen несся со стороны Красной площади. В этот момент с Октябрьской площади ехала Toyota. Столкновение попало на камеру уличного видеонаблюдения. Удар был настолько сильным, что красная машина ударилась об отбойник и перевернулась. Выбило задние и передние стёкла.

— Виновата женщина, которая ехала в «Тойоте». Её уже увезли в больницу. Неудачно понедельник начался, — рассказал водитель красной иномарки.

К счастью, в этой аварии никто серьёзно не пострадал. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и МЧС. Ближе к девяти часам утра иномарку эвакуировали. «Тойоту» припарковали на ул. Республиканской.

Эта машина несильно пострадала в отличие от красной

Фото: Анастасия Тихомирова

А в выходные в Ярославской области случилось страшное ДТП, в котором погибло сразу четыре человека. Вчера назвали вероятную причину смертельной аварии.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гости
13 май 2019 в 10:09

Это груда автохлама ещё и до этой аварии. Надо запретить к эксплуатации машины старше 10 лет.