Иномарка влетела в светофор и перевернулась: подробности аварии с пострадавшими

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ДТП случилось ранним утром на перекрёстке в Ярославле
Водителя доставали через лобовое окно
Ранним утром 13 мая в Ярославле случилось ДТП. На перекрёстке улиц Советской и Республиканской столкнулись две иномарки. Красный Volkswagen несся со стороны Красной площади. В этот момент с Октябрьской площади ехала Toyota. Столкновение попало на камеру уличного видеонаблюдения. Удар был настолько сильным, что красная машина ударилась об отбойник и перевернулась. Выбило задние и передние стёкла.
— Виновата женщина, которая ехала в «Тойоте». Её уже увезли в больницу. Неудачно понедельник начался, — рассказал водитель красной иномарки.
К счастью, в этой аварии никто серьёзно не пострадал. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и МЧС. Ближе к девяти часам утра иномарку эвакуировали. «Тойоту» припарковали на ул. Республиканской.
А в выходные в Ярославской области случилось страшное ДТП, в котором погибло сразу четыре человека. Вчера назвали вероятную причину смертельной аварии.