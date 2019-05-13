Иномарка влетела в светофор и перевернулась: подробности аварии с пострадавшими

Ранним утром 13 мая в Ярославле случилось ДТП. На перекрёстке улиц Советской и Республиканской столкнулись две иномарки. Красный Volkswagen несся со стороны Красной площади. В этот момент с Октябрьской площади ехала Toyota. Столкновение попало на камеру уличного видеонаблюдения. Удар был настолько сильным, что красная машина ударилась об отбойник и перевернулась. Выбило задние и передние стёкла.



— Виновата женщина, которая ехала в «Тойоте». Её уже увезли в больницу. Неудачно понедельник начался, — рассказал водитель красной иномарки.



К счастью, в этой аварии никто серьёзно не пострадал. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и МЧС. Ближе к девяти часам утра иномарку эвакуировали. «Тойоту» припарковали на ул. Республиканской.



Эта машина несильно пострадала в отличие от красной Фото: Анастасия Тихомирова