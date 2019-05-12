«Куда смотрят родители?». В Ярославле машина сбила маленького мальчика на велосипеде

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В соцсетях разгорелся спор, во дворе или на проезжей части произошло ДТП
Мальчика увезли на скорой
В Ярославле на Суздалке сбили маленького мальчика на велосипеде. Очевидцы утверждают, что водитель наехал на ребёнка во дворе. Однако по фото, выложенному в соцсети, видно, что часть дороги, где произошло ДТП, нанесена разметка. Следовательно, машина сбила мальчика на проезжей части.
- Там разметка на дороге, значит это проезжая часть. А если это проезжая часть, то что там ребёнок делает без родителей? Дай бог ему здоровья, но ведь скорее всего сам и виноват, - считает ярославна Ксения Скворцова.
- Куда смотрят родители ребёнка? Если собственным родителям наплевать, то водителю тем более, - пишет Резо Горгадзе.
- На этой дороге давно нужен или пешеходник, или другой какой ограничитель! Уж больно водители любят тут летать. Часто наблюдаем аварии в этом месте. А рядом расположен двор, и детям, чтобы элементарно в школу добраться, обязательно нужно эту дорогу переходить, - пишет в соцсетях Александра Борисова.
Но не все в этой ситуации защищают водителя.
- Не там ехал, не там шел, больше комментариев в пользу водителя, всего скорее сами водители и поддерживают. А то что все дворы забиты и уже чуть ли не на детских площадках паркуются, что не пройти и не проехать детям, потому что дядя едет между домами и орёт ребёнку: «Куда ты прёшь?». Детям с мячиком тоже вопрос: а вдруг попадаешь в машину? Им уже и деваться-то некуда, даже в своём дворе нормально не погулять, - возмущается Инна Персикова.
Всех волновал вопрос: что с ребёнком? Как утверждают очевидцы, мальчик остался жив, его на скорой увезли в больницу.
Мы уточняем у полиции обстоятельства ДТП.