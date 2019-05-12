Обезвреживали сапёры: жители Ярославской области нашли опасный снаряд времён Великой Отечественной

В Борисоглебском районе недалеко от деревни Карпутино жители нашли предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Испугавшись опасной находки, они сразу же позвонили в правоохранительные органы. На место приехали сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии.



— Мы установили, что находка — 150-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ, со следами коррозии и повреждённым взрывателем. Находка представляла значительную опасность для окружающих и подлежала уничтожению на месте обнаружения. Сапёрами ОМОНа с соблюдением всех мер безопасности снаряд был уничтожен накладным зарядом, — рассказали в управлении Росгвардии по Ярославской области.

