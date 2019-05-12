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Происшествия

Обезвреживали сапёры: жители Ярославской области нашли опасный снаряд времён Великой Отечественной

Подробности рассказали сотрудники Росгвардии

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Опасный снаряд нашли возле деревни Карпутино

Фото: Росгвардия

В Борисоглебском районе недалеко от деревни Карпутино жители нашли предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Испугавшись опасной находки, они сразу же позвонили в правоохранительные органы. На место приехали сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии.

— Мы установили, что находка — 150-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ, со следами коррозии и повреждённым взрывателем. Находка представляла значительную опасность для окружающих и подлежала уничтожению на месте обнаружения. Сапёрами ОМОНа с соблюдением всех мер безопасности снаряд был уничтожен накладным зарядом, — рассказали в управлении Росгвардии по Ярославской области.

Напомним, совсем недавно ещё один снаряд нашли в другой деревне Ярославской области. Жители не зря вызывали сапёров. Снаряд обезвредили на месте.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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