12 мая воскресенье
СЕЙЧАС +21°С
usd 65.23
eur 73.09
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 65.23
eur 73.09
Происшествия

«Тот, кто в ВАЗе — однозначно погибнет»: реакция соцсетей на смертельное ДТП в Ярославской области

Страшная авария унесла жизни четырёх человек

Поделиться

1 920
3 Обсудить

Все новости

Все новости

В ДТП погибло четверо

Фото: Подслушано у водителей/Vk.com

В соцсетях обсуждают резонансную аварию на трассе М-8, где разом погибли четыре человека. Все четверо — молодые мужчины из автомобиля ВАЗ. Отечественное авто столкнулась с иномаркой «Тойота». В иномарке, к счастью, жертв нет. Трое пострадавших, в том числе ребёнок, доставлены в больницу. Многие считают, что именно отечественный автопром погубил людей. Наши машины, по мнению ярославцев, абсолютно ненадёжны.

— Вот он, наш автопром, — пишет в соцсетях Виолетта Медведская.

— М-да, мимо проезжали, «Пятёрка» всмятку. Как всегда наш автопром виноват, вылетел на встречную, — пишет Алексей Кокарев.

— А чего ещё ожидать, передвигаясь на ВАЗе? Не ты — так в тебя. Результат все равно будет одинаков, независимо от того, кто виновен. Тот, кто в ВАЗе, однозначно погибнет, — считает Сергей Канатьев.

— Точно, машина — кусок железа, — пишет в соцсетях Илья Ермилов.

Также в интернете появилась информация о ДТП от очевидцев самой аварии.

— на М-8 в Переславском районе деревенские пацаны на убитой в хлам классике катались, при обгоне отвалилось колесо. Четверо из них погибло, — написали в группе «Подслушано у водителей».

Пока полиция не комментирует обстоятельства аварии.

— По факту ДТП проводится проверка, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, смертельная авария произошла вчера около 19.20. Четверо мужчин из ВАЗа погибли на месте. Ещё один попал в больницу. Трое человек из «Тойоты» также госпитализированы.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
12 май 2019 в 15:10

вот вообще не жалко. жаль тока ни в чем не повинных людей, которые попались на их пути

гость
12 май 2019 в 15:58

на западе жизнь для людей а в россии все для богачей.

Пешеход
12 май 2019 в 15:19

Мне очень жаль тех, кто ехал в тоете. Они пострадали из за этих гонщиков. Я часто езжу по трассе м8 как пассажир и вижу как ездят эти "Шумахеру"