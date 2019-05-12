«Тот, кто в ВАЗе — однозначно погибнет»: реакция соцсетей на смертельное ДТП в Ярославской области

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Страшная авария унесла жизни четырёх человек
В ДТП погибло четверо
В соцсетях обсуждают резонансную аварию на трассе М-8, где разом погибли четыре человека. Все четверо — молодые мужчины из автомобиля ВАЗ. Отечественное авто столкнулась с иномаркой «Тойота». В иномарке, к счастью, жертв нет. Трое пострадавших, в том числе ребёнок, доставлены в больницу. Многие считают, что именно отечественный автопром погубил людей. Наши машины, по мнению ярославцев, абсолютно ненадёжны.
— Вот он, наш автопром, — пишет в соцсетях Виолетта Медведская.
— М-да, мимо проезжали, «Пятёрка» всмятку. Как всегда наш автопром виноват, вылетел на встречную, — пишет Алексей Кокарев.
— А чего ещё ожидать, передвигаясь на ВАЗе? Не ты — так в тебя. Результат все равно будет одинаков, независимо от того, кто виновен. Тот, кто в ВАЗе, однозначно погибнет, — считает Сергей Канатьев.
— Точно, машина — кусок железа, — пишет в соцсетях Илья Ермилов.
Также в интернете появилась информация о ДТП от очевидцев самой аварии.
— на М-8 в Переславском районе деревенские пацаны на убитой в хлам классике катались, при обгоне отвалилось колесо. Четверо из них погибло, — написали в группе «Подслушано у водителей».
Пока полиция не комментирует обстоятельства аварии.
— По факту ДТП проводится проверка, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Напомним, смертельная авария произошла вчера около 19.20. Четверо мужчин из ВАЗа погибли на месте. Ещё один попал в больницу. Трое человек из «Тойоты» также госпитализированы.
вот вообще не жалко. жаль тока ни в чем не повинных людей, которые попались на их пути