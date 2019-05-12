«Тот, кто в ВАЗе — однозначно погибнет»: реакция соцсетей на смертельное ДТП в Ярославской области

В соцсетях обсуждают резонансную аварию на трассе М-8, где разом погибли четыре человека. Все четверо — молодые мужчины из автомобиля ВАЗ. Отечественное авто столкнулась с иномаркой «Тойота». В иномарке, к счастью, жертв нет. Трое пострадавших, в том числе ребёнок, доставлены в больницу. Многие считают, что именно отечественный автопром погубил людей. Наши машины, по мнению ярославцев, абсолютно ненадёжны.



— Вот он, наш автопром, — пишет в соцсетях Виолетта Медведская.



— М-да, мимо проезжали, «Пятёрка» всмятку. Как всегда наш автопром виноват, вылетел на встречную, — пишет Алексей Кокарев.

