Погибли совсем молодые: в полиции рассказали, кто разбился в страшном ДТП в Ярославской области

В полиции рассказали, кто погиб в страшном ДТП, которое произошло в Переславском районе.



— В результате аварии на месте погибли — 28-летний водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры: 21-летний, 27-летний и 26-летний мужчины. Ещё один пассажир этой машины — 29-летний мужчина — госпитализирован. Все находившиеся в автомобиле ВАЗ жители Ярославской области, — рассказали в региональном УМВД.



36-летний водитель «Тойоты-Авенсис» и его пассажиры — девятилетняя девочка и 60-летняя женщина — также попали в больницу.

