Погибли совсем молодые: в полиции рассказали, кто разбился в страшном ДТП в Ярославской области

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Авария разом унесла четыре жизни
ДТП в Переславском районе
В полиции рассказали, кто погиб в страшном ДТП, которое произошло в Переславском районе.
— В результате аварии на месте погибли — 28-летний водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры: 21-летний, 27-летний и 26-летний мужчины. Ещё один пассажир этой машины — 29-летний мужчина — госпитализирован. Все находившиеся в автомобиле ВАЗ жители Ярославской области, — рассказали в региональном УМВД.
36-летний водитель «Тойоты-Авенсис» и его пассажиры — девятилетняя девочка и 60-летняя женщина — также попали в больницу.
Напомним, ДТП произошло вчера около 19:20. Машины столкнулись лоб в лоб. Как сообщил источник 76.RU, у иномарки номера другого региона.