«Клубы чёрного дыма валят из промзоны»: что стало известно о пожаре в Ярославле

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Об обстановке на месте ЧП сообщили в главном региональном управлении МЧС
Пожар произошёл в районе промзоны на проспекте Октября
— Клубы чёрного дыма валят из промзоны в районе проспекта Октября, — сообщили читатели 76.RU и предположили, на каком из предприятий в районе проспекта Октября мог произойти пожар.
Оказалось, что никакой угрозы ни в целом для ярославцев, ни для предприятий в районе промышленной зоны у проспекта Октября и Полушкиной рощи нет.
— Там загорелся мусор, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Пожар уже ликвидирован.
В ведомстве сообщили, что с огнём справились 7 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений и две автоцистерны, но при этом напомнили о запрете разведения костров и пала сухой травы. В Ярославской области сейчас введён особый противопожарный режим, за нарушение ряда запретов грозят большие штрафы.