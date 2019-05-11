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Происшествия

«Клубы чёрного дыма валят из промзоны»: что стало известно о пожаре в Ярославле

Об обстановке на месте ЧП сообщили в главном региональном управлении МЧС

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Пожар произошёл в районе промзоны на проспекте Октября

Фото: Дмитрий Серов

— Клубы чёрного дыма валят из промзоны в районе проспекта Октября, — сообщили читатели 76.RU и предположили, на каком из предприятий в районе проспекта Октября мог произойти пожар.

Оказалось, что никакой угрозы ни в целом для ярославцев, ни для предприятий в районе промышленной зоны у проспекта Октября и Полушкиной рощи нет.

— Там загорелся мусор, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Пожар уже ликвидирован.

В ведомстве сообщили, что с огнём справились 7 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений и две автоцистерны, но при этом напомнили о запрете разведения костров и пала сухой травы. В Ярославской области сейчас введён особый противопожарный режим, за нарушение ряда запретов грозят большие штрафы.

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происшествияпожар

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КОММЕНТАРИИ (1)

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Просточеловек
11 май 2019 в 15:12

Уже не первый раз горит эта промзона, ну главное что без пострадавших