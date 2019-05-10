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Происшествия

«Штормит основательно»: в Рыбинске пьяный водитель на скорости протаранил дерево. Видео

ДТП случилось в одном из дворов города

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Машина сильно пострадала

Фото: «Авто Новости Рыбинск» / Vk.com

Вчера, 9 мая, в Рыбинске случилось неоднозначное ДТП. Мужчина на большой скорости пытался въехать во двор, но аккуратно сделать это у него не получилось. На кадрах видно, как иномарку ведёт в разные стороны. Чудом водитель не задел припаркованные в ряд соседские автомобили. В конечном итоге, не доехав до подъезда, машина влетел в дерево, которое растёт под окнами пятиэтажки на улице 50 лет ВЛКСМ. На помощь к водителю подбежали очевидцы. По их словам, мужчина был сильно пьян. Он не пострадал.

— Да, штормит основательно, хорошо, что стенка дома иногда поддерживает от падения. Вот таких водил нужно сразу лишать прав до конца жизни. Тогда неповадно будет, — написала Ирина Рябкова под видео.

А этому водителю в Ярославской области повезло куда меньше. Он погиб мгновенно, когда на скорости влетел в дерево.

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