Упал с мотоцикла: легенда российской журналистики Сергей Доренко погиб в Москве

Известный российский журналист Сергей Доренко скончался сегодня в Москве в возрасте 59 лет. Он ехал на мотоцикле марки Triumph, но внезапно упал, в самом центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.

— Журналист двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, почувствовал себя плохо (скорее всего, сердце), пережил клиническую смерть, и мотоцикл завалился набок. Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы, — пишет Mash.

За жизнь Доренко боролись прибывшие на место врачи, но они не смоли ничего сделать. Журналист скончался в возрасте 59 лет, не приходя в сознание.