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Происшествия
Сергей Доренко

Упал с мотоцикла: легенда российской журналистики Сергей Доренко погиб в Москве

Он скончался, не приходя в сознание

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На место происшествия приехали сотрудники полиции

Известный российский журналист Сергей Доренко скончался сегодня в Москве в возрасте 59 лет. Он ехал на мотоцикле марки Triumph, но внезапно упал, в самом центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.

— Журналист двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, почувствовал себя плохо (скорее всего, сердце), пережил клиническую смерть, и мотоцикл завалился набок. Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы, — пишет Mash.

За жизнь Доренко боролись прибывшие на место врачи, но они не смоли ничего сделать. Журналист скончался в возрасте 59 лет, не приходя в сознание.

Сергей Доренко вел программы «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ (сейчас — Первый канал. — Прим. ред.) с октября 1996 по сентябрь 2000 года. С 2014 года он был главным редактором радиостанции «Говорит Москва» и вел свой блог на Youtube и в других соцсетях.

Новую волну популярности Доренко получил после выхода ролика Юрия Дудя, где рассказывал о начале правления Путина, Березовском и как в него стреляли. В видео много мата, поэтому можем дать только ссылку

Фото: Сергей Доренко / Instagram.com

ТЕКСТ

Виктория ЧУЛЮКИНА

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