«У бабушки пробита голова»: ярославцы обсуждают вопиющий случай на парковке возле торгового центра

В соцсетях ярославцы обсуждают из ряда вон выходящий случай: как уверяют очевидцы, во Фрунзенском районе на парковке возле торгового центра молодая женщина толкнула бабушку, да так, что пожилая женщина упала и не смогла встать.

Только что у торгового центра « Фараон» женщина толкнула бабушку, - написал Тимур Иманов в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». - Очень жалко пожилую женщину. Она сама не может встать, пробита голова, на руке обострился сахарный диабет, очень сильно трясет.

Тимур рассказал, что сам не видел, как толкнули бабушку.



- Мы с женой выходили из торгового центра, и уже увидели концовку этого всего, - рассказал мужчина 76.ru. - Видно, бабуля им помешала выехать с парковки, так как она была с палочкой и её муж ждал пока она подойдет к авто. Потом молодые люди сели в автомобиль и стали говорить, что ни кого не трогали, что бабуля сама упала.



Очевидцы вызвали на место скорую и полицию.

Под постом Тимура уже сотни комментариев. Большинство – нелестные отзывы в адрес молодой женщины и пожелания здоровья бабушке.

- Странно, у этой женщины нет своей мамы? – написала в паблике Оксана Кутузова. - Она не думает, что всё может ей вернуться. Бабушке здоровья, пусть быстрее поправляется.

- В наше время все меньше людей которые уважают других, - написал Калян каляныч. - Уважение нынче не в моде.

- Понятно, что поступили с бабушкой жестоко! – высказала своё мнение Ирина Седова. - Ей конечно же выздоровления, но почитайте комментарии. Сколько в людях зла и ненависти. Так давайте быть добрее и терпеливее! Конечно, там разберутся, тем более рядом оказались добрые люди. А добрых всё таки больше!

