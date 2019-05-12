Чиновники о скандале с домом, где рушатся потолки: «Мы предлагали жильцам переехать, они отказались»

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Жители Ярославской области на всю страну показали, в каких страшных условиях они живут
Анна живёт в квартире вместе с маленьким сыном
Несколько семей находятся на грани отчаяния, поскольку живут в нечеловеческих условиях. На днях по федеральному каналу показали жителей улицы посёлок Володарского в Рыбинске. Они живут в доме, где рушатся стены и пол и ходуном ходят межэтажные перегородки.
— Комиссия приходила в мою квартиру. Её признали непригодной для жилья, — рассказала одна из жительниц этого дома в эфире программы.
Жильцы уверяют: они уже несколько месяцев атакуют местную администрацию
Мы связались с администрацией города Рыбинска, чтобы узнать, будут ли чиновники переселять людей в другое жильё. И почему они до сих пор этого не сделали.
— Дом не признан аварийным. Непригодной для проживания признана только коммунальная квартира № 2. Собственники сами обращались в межведомственную комиссию по признанию жилого помещения непригодным для проживания. Остальные жильцы этого не делали. Один из жильцов квартиры № 2 стоит в муниципальной очереди на жилье. Администрация предлагала собственнику жилые помещения на условиях коммерческого найма. Это комнаты в домах, которые ранее были общежитиями. Собственница отказалась. Для расселения всех жильцов дома он должен быть признан аварийным. И до момента расселения всем жильцам будет предложены жилые помещения в домах, которые ранее были общежитиями. Обратиться за более подробной консультацией можно в «Жилкомцентр» по адресу: ул. Стоялая, 19, — ответили нам в администрации Рыбинска.
Сейчас следователи организовали проверку. Они выяснят, насколько правомерны действия чиновников.