Чиновники о скандале с домом, где рушатся потолки: «Мы предлагали жильцам переехать, они отказались»

Несколько семей находятся на грани отчаяния, поскольку живут в нечеловеческих условиях. На днях по федеральному каналу показали жителей улицы посёлок Володарского в Рыбинске. Они живут в доме, где рушатся стены и пол и ходуном ходят межэтажные перегородки.

— Комиссия приходила в мою квартиру. Её признали непригодной для жилья, — рассказала одна из жительниц этого дома в эфире программы.

Жильцы уверяют: они уже несколько месяцев атакуют местную администрацию

Мы связались с администрацией города Рыбинска, чтобы узнать, будут ли чиновники переселять людей в другое жильё. И почему они до сих пор этого не сделали.