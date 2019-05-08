«Что с их детьми будет?»: подробности гибели 7 туристов в Горном Алтае

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Группу накрыла лавина — выжили только двое, которые 2 суток шли к цивилизации
На Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирска попали под лавину
В Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирска попали под лавину — 7 человек погибли.
Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель НГС Илья.
«Группа туристов попала на Алтае под лавину <...> 2 девочки выжили. Моя жена в параллельной группе шла. 2 выжившие вышли на них. Едут сейчас в деревню»,
— сообщил он.
По словам новосибирца, в поход отправились студенты НГУ (позднее выяснилось, что среди участников похода не было студентов, но были выпускники вуза. — Прим. ред.). «Руководителем [группы был] Николай Симонов», — рассказал Илья.
В МЧС корреспонденту НГС эту информацию о погибших подтвердили, сообщив, что в скором времени на место отправятся спасатели.
В разговоре руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин отметил, что майские лавины одни из самых опасных в горах.
«Весенние лавины, так скажем, убивают сразу. Это мокрые лавины. Если человек сумел на поверхность как-то выбраться или его лавиной выбросило, то вертолёты, они уже там его увидят — живого или мёртвого. Если лавина погребла внутрь… то понимаете, она же по склону шла и уже в долине остановилась. Если человек внутри был, то следующая лавина на неё [ложится], получается снежный ком. Там [под снегом] нескольких минут хватит. Вероятность копать и найти живого там, да в общем-то, нулевая. А где копать? Там же сейчас всё смёрзлось. Единственная надежда, что кто-то окажется на поверхности. Это могут заметить спасатели, когда будут делать облёт. Обычно альпинисты в ярких одеждах умышленно ходят на такой случай, то их увидят», — пояснил Юдин.
Руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин просит не называть пропавших туристов погибшими — до сих пор остаётся шанс, что кто-то из группы мог остаться на поверхности.
«Это спортивный поход, довольно сложный — эти люди не первый раз в горах. Их родственники тоже понимают это. Всякое бывает в горах. Лавина может выкинуть человека из своих объятий. При этом может живого выкинуть, пусть даже искалеченного, но живого. Шанс есть. Но я так скажу, я реалист — шанс 0,001%, но надежда есть», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Юдин.
По словам начальника главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрея Бурлакова, поиски могут серьёзно затянуться из-за большого объёма сошедшего снега.
«<...> Судьба 7 человек неизвестна. <...> Сегодня поисковые мероприятия будут организованы.
С учётом имеющейся информации, что лавина имеет достаточно значительные объёмы, поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределённый период времени»,
— говорит он.
В МЧС России по Новосибирской области уточняют, что в круглосуточном режиме начал работать телефон доверия. Спасатели обещают сообщать родственникам информацию о поисковых работах в Кош-Агачском районе, а также предоставить психологическую поддержку.
Звонки, связанные с происшествием в горах, принимаются по номеру 8–(383)–239–99–99.
Родственники и коллеги Юлии Воробьёвой узнали о трагедии в Горном Алтае из новостей.
«Пришёл из другой лаборатории парень, показал новость. Юлия всё время в горы ходила. Её муж в нашей лаборатории работает, мы новость прочитали, заведующий позвонил. Похоже, что он только из новостей узнал. Ему никто ничего не сообщил, всё от нас узнал. Это было часов в 10 ещё. Сейчас его на работе нет. Мы сами в ужасе, в шоке. Она была такая умная девушка, очень самостоятельная. У неё были проекты, участвовала в гранте Российского научного фонда. Мы надеемся, что, может быть, всё-таки найдутся. Мы её не хороним», — рассказали коллеги из Института физики полупроводников А.В. Ржанова СО РАН.
В МЧС России по Республике Алтай уточнили, что первая информация о ходе поисков может появиться только завтра — в местности, куда направились два вертолёта, нет связи. Мы продолжаем следить за развитием событий.
Юлия Воробьёва работала в Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН — в 2014 году она стала победителем конкурса грантов мэрии города Новосибирска молодым ученым и специалистам на предоставление субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности.
На данный момент невозможно зайти на сайт туристического клуба НГУ, на котором располагается информация обо всех походах. Сайт недоступен примерно с 15:06.
НГС подготовил карту маршрута, по которому прошла группа туристов. Она вышла из села Кош-Агач, прошла по реке Талдура до перевала Мохро-Оюк, затем пересекла перевал 60 лет ВЛКСМ, после чего дошла до склонов горы Металлург.
В МЧС России по Республике Алтай уточнили, что сейчас ведётся поисковая операция, а не поисково-спасательная. Близкие друзья надеются, что хотя бы кого-то из пропавших найдут живым.
«Сейчас полетит вертолёт, и всё точно будет известно. Поисковые работы ещё не проводили. [Признали ли их официально погибшими?] Нет», — пересказал имеющуюся у родственников информацию друг туристов Андрей Белкин.
По словам друзей, у погибших Юлии Воробьёвой и Игоря Блинова остались маленькие дети.
«Это трагедия...У Юли осталась [дочка ] Соня, ей 9 лет. У Игорёхи трое детей — Ульяна, Влад, Ярослав. На протяжении многих лет каждые выходные мы были вместе где-нибудь на скалах. Мы не просто друзья, настоящая большая семья. Что теперь с детьми будет?» — добавил друг туристов Андрей Белкин.
Следком Республики Алтай объявил о начале проверки по факту гибели туристов на Южно-Чуйском хребте Кош-Агачского района.
«В настоящее время проводятся необходимые доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, следствием выясняется, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении и кто являлся организатором восхождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.
На личной странице Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на место выдвигается поисковая группа спасателей МЧС на вертолётах, а также опубликовал схему горного маршрута, по которому шли туристы.
Друг Юлии Воробьёвой и Игоря Блинова Андрей Белкин рассказал, что они не планировали путешествие на Алтай в мае, — о спонтанной поездке он узнал в командировке.
«Я давно знаком с ними, мы вместе начинали заниматься туризмом. Мы одна команда, самые близкие друзья. Они чемпионы России, очень опытные. Недавно они мне сказали: мы никуда не идём, там в мае делать нечего, лучше летом в нормальный поход. Они много ходили, знали всё, им в мае было неинтересно. Я сейчас в командировке, тут звонят альпинисты... Я в шоке. Они никуда не собирались. Я мог пойти с ними, сейчас был бы под лавиной», — рассказал Андрей Белкин.
Как сообщается в группе МЧС России по Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте», к месту отправились два вертолёта с 33 спасателями и 6 кинологическими расчётами МЧС России.
«На бортах находится необходимое оборудование для обследования территории и ведения поисковой операции», — говорится в сообщении группы.
Группу туристов, которая случайно встретила выживших девушек, допрашивают полицейские, рассказал НГС работник гостиницы «Siberia» Арсен.
В отделении МВД России по Кош-Агачскому району добавили, что сейчас проводятся следственные действия. Выжившие девушки уже покинули отделение.
«Пока ведутся следственные действия, их попросили остаться (в районе. — Прим. ред.). Они хотели сразу уехать, но тут нужно материал нарабатывать по факту, осмотр сделать на месте», — объяснили полицейские.
По рассказам друзей, Юлия Воробьёва и Игорь Блинов были чемпионами России по спортивному туризму — это звание они получили в декабре 2018 года после подведения итогов сезона.
Знакомые погибшей Юлии Воробьёвой рассказывают, что у неё было достаточно опыта для маршрута 4-й категории сложности.
На сайте туристического клуба НГУ есть сообщения другой группы под руководством Георгия Разуваева, которая 6 мая прошла мимо Металлурга. «Zarezali Metal proshli Voshod noch na grebne 3620», — говорится на сайте.
Как пояснили в секции НГУ, «зарезали» — значит приняли решение не идти.
Сотрудники гостевого дома «Siberia», в котором останавливались погибшие, рассказали НГС, как обнаружили выживших туристок.
«Сегодня поехала машина забирать другую группу, и две девчонки спустились. Они сказали, что 6-го числа лавина на них обвалилась. И они пешком шли два дня», — объяснил работник гостиницы.
По его словам, туристы приехали 1 мая, переночевали, а затем почти сразу уехали в горы. Они должны были вернуться на точку сбора 13 мая.
Сейчас работники гостевого дома переживают, что делать с вещами, которые оставили туристы. А именно — с тремя машинами, которые оставила группа на базе.
«Они оставили их в теплом гараже. Надо, чтобы родственники забрали их или как», — добавил работник «Siberia» Арсен.
Как сообщили НГС в мэрии Новосибирска, власти готовы оказать любую помощь родственникам погибших туристов.
Вторая выжившая туристка — Екатерина Полянская. Судя по всему, она куда более опытный турист: у нее больше 10 походов, в которые девушка ходит как минимум с 2007 года.
Новосибирский губернатор Андрей Травников пообещал помочь родственникам погибших участников похода.
Выжившая Наталья Антонова, судя по сайту секции горного туризма НГУ, была опытным спортсменом. Она прошла минимум 4 маршрута (один из них 4-й категории сложности). Свой первый поход, по данным клуба, она совершила летом 2015 года.
На сайте МЧС России по Республике Алтай появилась информация о сходе лавины.
«8 мая в 10:45 поступила информация о сходе в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района Республики Алтай 6 мая. Под лавину попала туристическая группа из города Новосибирск в составе 9 человек. Два человека самостоятельно вышли и сообщили о произошедшем. По имеющейся информации, 7 человек пропали без вести. Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе 4 кинологических расчета, задействовано 2 вертолёта», — сообщается на сайте МЧС.
Также мэр Кольцово добавил, что, вероятнее всего, группа могла зайти под снежный гребень.
«Подробностей не знаю, но раз они попали под лавину, значит, поднимались на достаточно высокие вершины, заснеженные уже.
Видимо, где-то под гребешком <...>, прохождение снежных мостов или гребней, может быть, иногда стоянки бывают, что провоцируют лавины.
Мы всегда с вниманием к этому относились», — говорит Николай Красников.
Как сообщил корреспонденту НГС мэр Кольцово Николай Красников, он был лично знаком с Валерией Одаренко.
«Она жизнерадостный человек, такой активный. В последние годы влюбилась в горы. <...> Меня удивляло, что она очень резво и активно включилась в это дело.
Выезжала на разные тренировки, в том числе и в зимнее время <...>. Меня даже удивляло, что она в таком немолодом возрасте подключилась к этому режиму»,
— вспоминает Красников.
Погибший Дмитрий Шарифулин — бывший сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
«Вы знаете, я не могу это комментировать, но, похоже, да, это наш бывший сотрудник. Сейчас он им не является. Это на ленте новостей по НГУ, по туристической базе, там информация прошла»,
— рассказал корреспонденту НГС директор института Дмитрий Пышный.
Один из погибших участников группы Сергей Науменко — доктор медицинских наук, профессиональный альпинист, не раз покорявший семитысячники. В прошлом году он издал учебное пособие «Горная болезнь» для студентов НГУ.
Коллеги Валерии Одаренко жалуются, что пока что не могут получить подробную информацию от МЧС.
«Мы ничего не знаем, дозваниваемся до МЧС», — рассказала Татьяна Ветренко.
Две выжившие туристки по-прежнему находятся в отделе полиции. «Они сами приехали. Пока с ними наши работают. Состояние удовлетворительное — пришли сами, написали заявление, а сейчас объяснения дают. Просто попали под лавину, семеро из них погибли, двое остались», — рассказали НГС в отделении МВД России по Кош-Агачскому району.
«Николай ходил в горы более 15 лет, был опытным горным туристом и руководителем. Случилась страшная трагедия, конечно», — рассказывают знакомые о Николае Симонове.
Мы публикуем фотографии пика горы Металлург. Лавина сошла на туристов, когда они шли по склону.
Вечером 2 мая Валерия Одаренко опубликовала последнюю фотографию группы — они ночевали в Кош-Агаче.
Одна из участниц группы Валерия Одаренко — главный редактор новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс».
Известно, что группа туристов шла по маршруту 4-й категории сложности. Чтобы отправиться в такое путешествие, нужно иметь серьёзный опыт и снаряжение.
«Это второй альпинистский разряд и несколько лет хождений в гору», — прокомментировал уровень сложности маршрута тренер новосибирского клуба «Штурм» Сергей Мельников.
Читатели сообщают, что лавина настигла группу недалеко от вершины Металлурга — знакомые одного из участников группы рассказывают, что Николай Симонов был опытным путешественником.
«Это место в Южно-Чуйском хребте Алтая, там есть вершина Металлург (3933 метров) и перевал Южное плечо Металлурга (3458 метров). 4-я категория сложности — это верхняя граница из диапазона средней сложности маршрутов (3–4). Следующий по сложности — 5-я категория сложности, это сложные маршруты. Руководитель должен иметь как минимум опыт участия в таких маршрутах (4КС) и опыт руководства как минимум маршрутом на 1 категорию ниже (то есть 3КС). Николая Симонова знаю, это опытный горный турист, у него, несомненно, есть необходимый опыт», — рассказал руководитель туристско-альпинистского клуба «Вертикаль» Владимир Нефёдов.
Лавина сошла на туристов, когда те двигались по склону горы Металлург. Высота горы — 3933 метра.
Мы публикуем имена двух выживших девушек:
В МЧС отметили, что девушкам нужно было сразу сообщать о происшествии по номеру «112», тогда бы спасатели смогли среагировать оперативно.
Николай Симонов — опытный новосибирский альпинист. Он регулярно ходил по различным маршрутам Алтая и вёл блог с фотоотчётами из путешествий. В том числе он публиковал фотографии 2018 года с Южно-Чуйского хребта.
Читатель Илья сообщает, что выжившие сейчас находятся в шоковом состоянии.
«Там очень лавиноопасно, снега очень много. <...>
Две девочки шли впереди, услышали грохот, оглянулись, увидели, как третьего лавиной смело. <...> Они не плутали, они выходили. Сегодня с утра они к ним (второй группе. — Прим. ред.) спустились. <...> У этих девочек связи не было»,
— рассказал он.
Мы публикуем предварительный список погибших на Южно-Чуйском хребте:
В распоряжении редакции НГС оказался список группы, попавшей под лавину. Группа выдвинулась от села Кош-Агач 1 мая. Назад туристы должны были вернуться в это же село только через две недели.
По словам читателя Ильи, группа попала под лавину ещё 6 мая в 11 часов. Два дня выжившие девушки пытались выйти навстречу другой группе.
«Сейчас уже в готовности 8 человек спасателей. Они в 14 часов будут вылетать на вертолёте из Горно-Алтайска в Кош-Агач, чтобы проводить поисковые работы. Группа была зарегистрирована у нас, номер 37», — рассказали в МЧС России по Республике Алтай.
Наши коллеги из Новосибирска — журналисты городского портала НГС, который как и мы, входит в Сеть городских порталов, — собирают все подробности в режиме онлайн.
Дмитрий Здорников, Дарья Януш, Александра Бруня
Фото Татьяны Кривенко