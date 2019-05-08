Группу накрыла лавина — выжили только двое, которые 2 суток шли к цивилизации

«Что с их детьми будет?»: подробности гибели 7 туристов в Горном Алтае

В Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирска попали под лавину — 7 человек погибли.



Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель НГС Илья.

«Группа туристов попала на Алтае под лавину <...> 2 девочки выжили. Моя жена в параллельной группе шла. 2 выжившие вышли на них. Едут сейчас в деревню»,

— сообщил он.

По словам новосибирца, в поход отправились студенты НГУ (позднее выяснилось, что среди участников похода не было студентов, но были выпускники вуза. — Прим. ред.). «Руководителем [группы был] Николай Симонов», — рассказал Илья.

В МЧС корреспонденту НГС эту информацию о погибших подтвердили, сообщив, что в скором времени на место отправятся спасатели.