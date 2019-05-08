В Яргорэлектротрансе прокомментировали резонансную аварию с троллейбусом на Богоявленской площади

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Что будет с водителем, которая наехала на женщину в центре Ярославля
Пострадавшая в ДТП женщина признаёт свою вину
Мы позвонили в Яргорэлектротранс, чтобы узнать, что стало с водителем троллейбуса № 5. Вчера над женщиной был суд. Напомним, ранним утром 5 мая 42-летняя водитель троллейбуса сбила на Богоявленской площади 63-летнюю ярославну. Женщина получила многочисленные травмы, среди которых открытый перелом руки и перелом рёбер. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Водитель троллейбуса даже не остановилась. Женщина попросту не заметила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
— Была проведена дорожно-транспортная экспертиза, после которой водителя оправдали. Её вины здесь нет, потому что она не видела пешехода. У неё концентрация внимания была на левую сторону, а конструкция троллейбуса такая, что пешехода с правой стороны было не видно, — сообщили в Яргорэлектротрансе.
Женщина по-прежнему работает на маршруте № 5. Нам стало интересно, в таком случае положена ли компенсация ярославне, которая сейчас находится в больнице.
— Ущерб обязан будет возместить Яргорэлектротранс, не водитель. Пострадавшая должна будет написать заявление, в котором укажет сумму материального и морального вреда. Она должна подсчитать, сколько денег потратила на лечение, — рассказал юрист Евгений Магунов.
На вопрос, готовы ли выплатить компенсацию, в Яргорэлектротрансе ответили, что только по решению суда.
Нелёгкая работа у водителей троллейбусов, когда, например, кто-нибудь из автомобилистов неудачно припаркует свою машину в центре Ярославля. А один раз в городе случился транспортный коллапс: из-за легковушки троллейбусы встали в гигантскую пробку.
Как так невозможно было заметить? Бред какой-то! На видео все видно. Шла женщина перед троллейбусом. Прямо перед самым носом, долго шла и троллейбус далеко был,с места водителя все видно было. И не заметили ее потому что конструкция такая - самим то не смешно?