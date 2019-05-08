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В Яргорэлектротрансе прокомментировали резонансную аварию с троллейбусом на Богоявленской площади

Что будет с водителем, которая наехала на женщину в центре Ярославля

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Пострадавшая в ДТП женщина признаёт свою вину

Фото: SafeRegion.net

Мы позвонили в Яргорэлектротранс, чтобы узнать, что стало с водителем троллейбуса № 5. Вчера над женщиной был суд. Напомним, ранним утром 5 мая 42-летняя водитель троллейбуса сбила на Богоявленской площади 63-летнюю ярославну. Женщина получила многочисленные травмы, среди которых открытый перелом руки и перелом рёбер. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии

Водитель троллейбуса даже не остановилась. Женщина попросту не заметила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

— Была проведена дорожно-транспортная экспертиза, после которой водителя оправдали. Её вины здесь нет, потому что она не видела пешехода. У неё концентрация внимания была на левую сторону, а конструкция троллейбуса такая, что пешехода с правой стороны было не видно, — сообщили в Яргорэлектротрансе.

Женщина по-прежнему работает на маршруте № 5. Нам стало интересно, в таком случае положена ли компенсация ярославне, которая сейчас находится в больнице.

— Ущерб обязан будет возместить Яргорэлектротранс, не водитель. Пострадавшая должна будет написать заявление, в котором укажет сумму материального и морального вреда. Она должна подсчитать, сколько денег потратила на лечение, — рассказал юрист Евгений Магунов.

На вопрос, готовы ли выплатить компенсацию, в Яргорэлектротрансе ответили, что только по решению суда.

Нелёгкая работа у водителей троллейбусов, когда, например, кто-нибудь из автомобилистов неудачно припаркует свою машину в центре Ярославля. А один раз в городе случился транспортный коллапс: из-за легковушки троллейбусы встали в гигантскую пробку. 

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ДТПтроллейбус

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КОММЕНТАРИИ (3)

язва
8 май 2019 в 07:15

Как так невозможно было заметить? Бред какой-то! На видео все видно. Шла женщина перед троллейбусом. Прямо перед самым носом, долго шла и троллейбус далеко был,с места водителя все видно было. И не заметили ее потому что конструкция такая - самим то не смешно?

Гость
8 май 2019 в 08:29

Странно почему кто-то вообще должен что то возмещать, пусть будет уроком и другим в назидание .