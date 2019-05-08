В Яргорэлектротрансе прокомментировали резонансную аварию с троллейбусом на Богоявленской площади

Водитель троллейбуса даже не остановилась. Женщина попросту не заметила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Мы позвонили в Яргорэлектротранс, чтобы узнать, что стало с водителем троллейбуса № 5. Вчера над женщиной был суд. Напомним, ранним утром 5 мая 42-летняя водитель троллейбуса сбила на Богоявленской площади 63-летнюю ярославну. Женщина получила многочисленные травмы, среди которых открытый перелом руки и перелом рёбер. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии .

— Была проведена дорожно-транспортная экспертиза, после которой водителя оправдали. Её вины здесь нет, потому что она не видела пешехода. У неё концентрация внимания была на левую сторону, а конструкция троллейбуса такая, что пешехода с правой стороны было не видно, — сообщили в Яргорэлектротрансе.



Женщина по-прежнему работает на маршруте № 5. Нам стало интересно, в таком случае положена ли компенсация ярославне, которая сейчас находится в больнице.



— Ущерб обязан будет возместить Яргорэлектротранс, не водитель. Пострадавшая должна будет написать заявление, в котором укажет сумму материального и морального вреда. Она должна подсчитать, сколько денег потратила на лечение, — рассказал юрист Евгений Магунов.



На вопрос, готовы ли выплатить компенсацию, в Яргорэлектротрансе ответили, что только по решению суда.

