В Рыбинске троллейбус сбил ребёнка

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Подробности несчастного случая в Ярославской области
Мальчик нуждается в амбулаторном лечении
В Рыбинске под колёсами троллейбуса оказался маленький мальчик. ДТП случилось вечером 6 мая на улице Ворошилова. 9-летний мальчик перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Скорее всего, водитель не успела среагировать и наехала на ребёнка.
— Госавтоинспекция напоминает пешеходам требования Правил дорожного движения.
Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, — сообщили в ГИБДД.
А 5 мая в центре Ярославля троллейбус сбил 63-летнюю женщину. Ярославна тоже переходила дорогу в неположенном месте. Авария попала на запись камеры видеонаблюдения.