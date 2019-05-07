В Рыбинске троллейбус сбил ребёнка

В Рыбинске под колёсами троллейбуса оказался маленький мальчик. ДТП случилось вечером 6 мая на улице Ворошилова. 9-летний мальчик перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Скорее всего, водитель не успела среагировать и наехала на ребёнка.



— Госавтоинспекция напоминает пешеходам требования Правил дорожного движения.

Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, — сообщили в ГИБДД.

