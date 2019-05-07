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Происшествия

В Рыбинске троллейбус сбил ребёнка

Подробности несчастного случая в Ярославской области

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Мальчик нуждается в амбулаторном лечении

Фото: ГИБДД России по Ярославской области

В Рыбинске под колёсами троллейбуса оказался маленький мальчик. ДТП случилось вечером 6 мая на улице Ворошилова. 9-летний мальчик перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Скорее всего, водитель не успела среагировать и наехала на ребёнка.

— Госавтоинспекция напоминает пешеходам требования Правил дорожного движения. 
Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, — сообщили в ГИБДД.

А 5 мая в центре Ярославля троллейбус сбил 63-летнюю женщину. Ярославна тоже переходила дорогу в неположенном месте. Авария попала на запись камеры видеонаблюдения. 

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