Как не бояться летать на самолёте после трагедии в Шереметьево: два простых совета от психолога

Авиакатастрофа с пассажирским самолётом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» потрясла жителей всей России. 5 мая самолёт, следовавший рейсом Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, во время которой загорелся. На борту лайнера погиб 41 человек из 78, в том числе молодой юрист из Ярославля.

Соцсети наполнились сочувственными, гневными и эмоциональными публикациями, во многих из которых люди пишут о страхе авиаперелётов. После такой катастрофы он заметно усилился у многих.



Откуда возникает этот страх и как от него избавиться, рассказывает профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедрой консультационной психологии Ярославского государственного университета имени Демидова Надежда Клюева. — Аэрофобия — это один из самых распространённых видов страха. Рациональный анализ здесь не помогает: вы можете тысячу раз говорить о статистике, что на тысячу самолётов всего столько-то погибших, что это не идёт ни в какое сравнение с автокатастрофами. Но это рациональное не изменяет вашу внутреннюю эмоциональную установку, — говорит Надежда. И называет несколько причин страха: 1. Потеря опоры. Человек — существо, привыкшее иметь под ногами опору. Когда нет ощущения заземлённости, возникает дискомфорт.



2. Высокая степень недоверия. Люди привыкли контролировать вокруг себя всё. Чаще всего в этом списке, как ни странно, оказываются бизнесмены, предприниматели, директора крупных компаний, управляющие огромным количеством людей. А в самолёте возникает ситуация, когда человек должен чему-то довериться. Мы видим проявление гиперконтроля, гиперответственности, которое выливается в страх.



3. Базовый страх смерти. Когда человек взлетает к небу, могут возникнуть подсознательные ассоциации: ближе к небу, к Богу, ближе к смерти.

4. Клаустрофобия. Это боязнь замкнутого пространства, ощущение, что выхода нет.

5. Страх большого скопления людей. У каждого из нас есть понятие интимного личностного пространства, а тут оно нарушается. 6. Плохие новости. — Также есть класс объективных факторов, при которых страх является нормальной реакцией на ненормальные условия. Например, информационная составляющая. Так, в советское время информация об авиакатастрофах практически не мелькала в газетах и на телевидении. Сейчас информационный поток открыт, мы не ощущаем надежности, — считает Надежда Клюева. — Дискредитирован профессионализм летчиков: мы не знаем, где их готовят и как. А в новостях слышим про ошибки при проектировании ракет, самолётов, неудачные запуски. Для человека это информация о ненадежности, а значит, о невозможности прогнозировать безопасность для себя. Как с этим бороться?