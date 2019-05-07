Как не бояться летать на самолёте после трагедии в Шереметьево: два простых совета от психолога

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Что делать, если аэрофобия накрыла уже в салоне
Страх перелётов — один из самых часто встречающихся
Авиакатастрофа с пассажирским самолётом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» потрясла жителей всей России. 5 мая самолёт, следовавший рейсом Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, во время которой загорелся. На борту лайнера погиб 41 человек из 78, в том числе молодой юрист из Ярославля.
Соцсети наполнились сочувственными, гневными и эмоциональными публикациями, во многих из которых люди пишут о страхе авиаперелётов. После такой катастрофы он заметно усилился у многих.
Откуда возникает этот страх и как от него избавиться, рассказывает профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедрой консультационной психологии Ярославского государственного университета имени Демидова Надежда Клюева.
— Аэрофобия — это один из самых распространённых видов страха. Рациональный анализ здесь не помогает: вы можете тысячу раз говорить о статистике, что на тысячу самолётов всего столько-то погибших, что это не идёт ни в какое сравнение с автокатастрофами. Но это рациональное не изменяет вашу внутреннюю эмоциональную установку, — говорит Надежда.
И называет несколько причин страха:
1. Потеря опоры.
Человек — существо, привыкшее иметь под ногами опору. Когда нет ощущения заземлённости, возникает дискомфорт.
2. Высокая степень недоверия.
Люди привыкли контролировать вокруг себя всё. Чаще всего в этом списке, как ни странно, оказываются бизнесмены, предприниматели, директора крупных компаний, управляющие огромным количеством людей. А в самолёте возникает ситуация, когда человек должен чему-то довериться. Мы видим проявление гиперконтроля, гиперответственности, которое выливается в страх.
3. Базовый страх смерти.
Когда человек взлетает к небу, могут возникнуть подсознательные ассоциации: ближе к небу, к Богу, ближе к смерти.
4. Клаустрофобия.
Это боязнь замкнутого пространства, ощущение, что выхода нет.
5. Страх большого скопления людей.
У каждого из нас есть понятие интимного личностного пространства, а тут оно нарушается.
6. Плохие новости.
— Также есть класс объективных факторов, при которых страх является нормальной реакцией на ненормальные условия. Например, информационная составляющая. Так, в советское время информация об авиакатастрофах практически не мелькала в газетах и на телевидении. Сейчас информационный поток открыт, мы не ощущаем надежности, — считает Надежда Клюева. — Дискредитирован профессионализм летчиков: мы не знаем, где их готовят и как. А в новостях слышим про ошибки при проектировании ракет, самолётов, неудачные запуски. Для человека это информация о ненадежности, а значит, о невозможности прогнозировать безопасность для себя.
Как с этим бороться?
Есть несколько уровней проявления страха. Первый — телесный, когда дыхание сбивается, повышается потоотделение, учащается сердцебиение, возможны спазмы мышцы.В этот момент попробуйте пить воду, сжимать и разжимать мышцы, чтобы ощущать контроль над телесными проявлениями. А также контролируйте дыхание: четыре вдоха, четыре выдоха. Тогда концентрация пойдёт не на ситуацию, которая вызывает страх, а на самого себя.
Есть психологический уровень. Смоделируйте ситуацию перелёта. Когда садитесь в самолёт, представьте, с кем можете поговорить, чем заняться в это время, чтобы сознание немного переключилось со страха.
Психотерапевтическая работа также предполагает использование препаратов, которые снижают уровень тревожности.
Лет 15 назад случилось мне быть в Ульяновске. Так на юбилее знакомого с нами в компании оказалась бывший преподаватель Ульяновского училища гражданской авиации. И после нескольких тостов, когда присутствующие разбились на компании она нам выдала фразу:"Сейчас в Училище ТАКИЕ кадры готовят, что вы лет через 10 просто будете бояться летать!" ..И последовало несколько рассказов, как в ВУЗе "учатся" сыновья "больших начальников" от гражданской авиации, как "стажируются" на должности командиров воздушных судов..как "покупаются" зачеты и экзамены, как студенты "проходят практику" и получают "зачеты", не зная даже многих азов..Тогда мы ей не поверили, сказали, что быть такого не может, в конце концов летчики в случае воздушных происшествий рискуют жизнями наравне с пассажирами..А зря не верили..Результат - налицо.