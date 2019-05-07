«Сына чуть не убило»: жительница Рыбинска на всю страну разрыдалась из-за рухнувшего в доме потолка

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За дело взялись следователи
Женщина приехала на передачу, чтобы рассказать о своих проблемах
Ярославская область снова в центре скандала. На этот раз на всю страну показали то, как живут люди в посёлке Володарского Рыбинского района. Несколько семей не живут, а выживают. Ведь у дома рушатся стены, перекрытия сгнили.
Сегодня на экраны вышла передача «Мужское и женское». В эфире показали те ужасы, в которых приходиться жить людям. Два года назад маленький Марк Зимин чуть не погиб, когда в квартире обрушился потолок. В студию программы пришла мама Марка Анна. Она расплакалась прямо в эфире, рассказывая то, в каких условиях ей приходится жить. Помимо того, что у семьи обрушился потолок, так ещё и в полу зияет огромная дыра.
Жители дома обращались в местную администрацию. Вот уже два года они пытаются доказать, что жильё аварийное.
— Комиссия приходила в мою квартиру. Её признали непригодной для жилья, — рассказала Анна.
Тем не менее местная администрация не торопится переселять жильцов.
Сейчас за дело взялись следователи.
— Фактически здание находится в аварийном состоянии. В доме проживают граждане с детьми и пожилые люди. Несмотря на очевидную опасность для жизни и здоровья жильцов, их просьбы об оказании помощи сотрудниками местной администрации и управляющей компании игнорируются. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Полную версию передачи можно посмотреть здесь.
Напомним, что недавно ещё одни жители Ярославской области стали героями федеральной программы. Отец пятерых детей требовал сделать ДНК-тест, чтобы установить отцовство.