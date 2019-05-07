«Сына чуть не убило»: жительница Рыбинска на всю страну разрыдалась из-за рухнувшего в доме потолка

Ярославская область снова в центре скандала. На этот раз на всю страну показали то, как живут люди в посёлке Володарского Рыбинского района. Несколько семей не живут, а выживают. Ведь у дома рушатся стены, перекрытия сгнили.



Сегодня на экраны вышла передача «Мужское и женское». В эфире показали те ужасы, в которых приходиться жить людям. Два года назад маленький Марк Зимин чуть не погиб, когда в квартире обрушился потолок. В студию программы пришла мама Марка Анна. Она расплакалась прямо в эфире, рассказывая то, в каких условиях ей приходится жить. Помимо того, что у семьи обрушился потолок, так ещё и в полу зияет огромная дыра.