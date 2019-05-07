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«Сына чуть не убило»: жительница Рыбинска на всю страну разрыдалась из-за рухнувшего в доме потолка

За дело взялись следователи

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Женщина приехала на передачу, чтобы рассказать о своих проблемах

Фото: Первый канал

Ярославская область снова в центре скандала. На этот раз на всю страну показали то, как живут люди в посёлке Володарского Рыбинского района. Несколько семей не живут, а выживают. Ведь у дома рушатся стены, перекрытия сгнили.

Сегодня на экраны вышла передача «Мужское и женское». В эфире показали те ужасы, в которых приходиться жить людям. Два года назад маленький Марк Зимин чуть не погиб, когда в квартире обрушился потолок. В студию программы пришла мама Марка Анна. Она расплакалась прямо в эфире, рассказывая то, в каких условиях ей приходится жить. Помимо того, что у семьи обрушился потолок, так ещё и в полу зияет огромная дыра.

Жители дома обращались в местную администрацию. Вот уже два года они пытаются доказать, что жильё аварийное. 

— Комиссия приходила в мою квартиру. Её признали непригодной для жилья, — рассказала Анна.

Тем не менее местная администрация не торопится переселять жильцов.

Сейчас за дело взялись следователи.

— Фактически здание находится в аварийном состоянии. В доме проживают граждане с детьми и пожилые люди. Несмотря на очевидную опасность для жизни и здоровья жильцов, их просьбы об оказании помощи сотрудниками местной администрации и управляющей компании игнорируются. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Полную версию передачи можно посмотреть здесь.

Напомним, что недавно ещё одни жители Ярославской области стали героями федеральной программы. Отец пятерых детей требовал сделать ДНК-тест, чтобы установить отцовство.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

«Мужское и Женское»

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
7 май 2019 в 19:48

Ну ладно, она не может сама отремонтировать рухнувшую стену и залатать дыру в полу. Но почему у нее одежда явно с чужого плеча? Нормальную одежду она тоже не в состоянии самостоятельно приобрести?