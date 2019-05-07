В Ярославской области срочно эвакуировали учеников двух школ

Сегодня в Ярославской области дважды эвакуировали детей из образовательных учреждений. Первый раз звонок спасателям поступил из ярославской музыкальной школы-интерната. Второй раз — из школы на Гагарина в Рыбинске.

— Угроза теракта. Нашли подозрительный предмет. Но всё обошлось, — пишет в соцсетях рыбинец Андрей Чепурин.

— Дважды поступали ложные вызовы. Опасных предметов в школах не обнаружили, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Происходящее напоминает волну эвакуаций, которая уже была в Ярославле. Уже сейчас наши коллеги из других городов передают, что у них поступают сообщения о терактах в торговых и бизнес-центрах. Волна эвакуаций прошла по таким городам, как Омск, Волгоград, Нижний Новгород, Петербург, Красноярск, Самара, Новосибирск.