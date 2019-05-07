Спасал других, забыв про себя: ярославские друзья рассказали о погибшем в самолёте бортпроводнике

Погибший в авиакатастрофе в Шереметьего 22-летний бортпроводник Максим Моисеев до последнего пытался спасти как можно больше пассажиров. Иначе и не мог, наверное. Его ярославские друзья рассказали, что Максим всегда готов был прийти на помощь.





— Мы познакомились с Максимом летом в 2015 году, — рассказал Никита Пикалёв. — Мы тогда поступали в ярославское зенитно-ракетное училище, но, к сожалению не поступили.



— Мы вместе поступали четыре года назад, — вспоминает и Артём Зайцев. — Он не поступил, после этого мы редко общались, но я могу сказать, что он был хорошим и отзывчивым парнем.



Практически то же самое вспоминает и Никита:

