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Происшествия
ЧП в Шереметьево
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Спасал других, забыв про себя: ярославские друзья рассказали о погибшем в самолёте бортпроводнике

22-летний Максим Моисеев до последнего помогал пассажирам горящего лайнера в Шереметьево

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Максим хотел поступить в ярославское военное училище

Фото: Михаил Савченко / Facebook.com, Максим Моисеев / Vk.com

Погибший в авиакатастрофе в Шереметьего 22-летний бортпроводник Максим Моисеев до последнего пытался спасти как можно больше пассажиров. Иначе и не мог, наверное. Его ярославские друзья рассказали, что Максим всегда готов был прийти на помощь. 


— Мы познакомились с Максимом летом в 2015 году, — рассказал Никита Пикалёв. — Мы тогда поступали в ярославское зенитно-ракетное училище, но, к сожалению не поступили.

— Мы вместе поступали четыре года назад, — вспоминает и Артём Зайцев. — Он не поступил, после этого мы редко общались, но я могу сказать, что он был хорошим и отзывчивым парнем.

Практически то же самое вспоминает и Никита:

— Максим был добрый, всегда улыбался, всегда был готов помочь в трудную минуту.

В авиакатастрофе погибли 40 пассажиров и один бортпроводник — Максим Моисеев. Самолёт должен был лететь из Москвы в Мурманск. На борту был 24-летний ярославец Михаил Зенин. Михаил пошёл по стопам отца, с отличием закончил юридический факультет МГУ, остался работать в Москве и летел в командировку. Михаил сидел в 11-м ряду, у прохода. Все, кто также сидел в этом ряду, погибли.

Рейсом SU 1492 в Мурманск после выходных в Ярославле летел и Михаил Савченко. Ему удалось выжить в авиакатастрофе. Придя в себя, он рассказал, что происходило в тот момент на борту самолёта, как вели себя бортпроводники, спасатели и сами пассажиры.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ЧП в Шереметьевозагорелся самолётПожар SU 1492

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
7 май 2019 в 15:58

а те кто распилил бабло на проекте супе джед 100 ответственности как я понял при этом коррумпированном режиме не понесут! да и сам царь и ко как всегда тут не при делах!