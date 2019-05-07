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Происшествия

9-летняя девочка пострадала в крупном супермаркете в Ярославской области: следователи возбудили дело

ЧП произошло в Гаврилов-Яме

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Девочка порезалась стёклами

Фото: Гугл Карты

9-летняя девочка порезалась стёклами в магазине «Дикси Юг», расположенном в Гаврилов-Яме.

Несчастный случай произошёл в ноябре прошлого года. 10 ноября «Дикси» обокрали. Чтобы пробраться внутрь помещения, воры разбили стекло у входной двери магазина. Несмотря на то, что на полу осталось большое количество битого стекла, директор магазина не посчитал нужным убрать его. На следующее утро сотрудники магазина как ни в чём не бывало продолжили работать.

— В этот же день осколками стекла разбитой двери порезалась 9-летняя девочка. На трёх пальцах правой руки у неё были глубокие порезы, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Следователи возбудили уголовное дело.

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Анна Лурье

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супермаркетдети

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КОММЕНТАРИИ (2)

stas_konstanta
7 май 2019 в 14:21

Чтоб открыть дверь, нужно взяться за ручку, а не толкать в битое стекло. В 9 лет можно уже об этом знать

Наполеон Кутутузофф
7 май 2019 в 13:58

новость свежак))) а еще в 1812 году была Бородинская битва...