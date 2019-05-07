9-летняя девочка пострадала в крупном супермаркете в Ярославской области: следователи возбудили дело

9-летняя девочка порезалась стёклами в магазине «Дикси Юг», расположенном в Гаврилов-Яме.

Несчастный случай произошёл в ноябре прошлого года. 10 ноября «Дикси» обокрали. Чтобы пробраться внутрь помещения, воры разбили стекло у входной двери магазина. Несмотря на то, что на полу осталось большое количество битого стекла, директор магазина не посчитал нужным убрать его. На следующее утро сотрудники магазина как ни в чём не бывало продолжили работать.

— В этот же день осколками стекла разбитой двери порезалась 9-летняя девочка. На трёх пальцах правой руки у неё были глубокие порезы, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.