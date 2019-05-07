В Ярославле женщина за рулём иномарки врезалась в грузовик

Сегодня утром на трассе М-8 произошло ДТП, в котором пострадала женщина. В 07:55 столкнулись KIA и грузовик. За рулём легковушки сидела 48-летняя женщина, за рулём грузовика — 36-летний мужчина.

— В результате ДТП травмы получила водитель KIA, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области. — Обстоятельства уточняются.