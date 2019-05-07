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В сервисе «Яндекс.Такси» рассказали, что сейчас с водителем, которого порезал пассажир

Работодатель оказал помощь в лечении пострадавшего

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Пассажир набросился на водителя на Юбилейном мосту

Фото: Первый Ярославский автопортал / Vk.com

Водитель такси, на которого напал пассажир, вышел из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси». Сейчас он находится дома в Вологде. Именно оттуда он вёз пассажира в Ярославль.

— В настоящее время завершается следствие по уголовному делу о нападении на таксиста. Пострадавший идет на поправку. Водителю оплатили медикаменты, а также проезд в Ярославль для его мамы, чтобы она могла поддержать сына. С ним и с близкими родственниками пострадавшего держат связь, в случае необходимости будет оказана помощь для организации лечения, — уточнили в пресс-службе «Яндекс.Такси». — Также мы хотим добавить, что у нас нет собственных водителей и автомобилей. Мы сотрудничаем с таксопарками-перевозчиками и индивидуальными предпринимателями.

Напомним, кровавая разборка произошла в Ярославле на Юбилейном мосту 12 апреля. Пассажир внезапно напал на таксиста и нанёс ему несколько ран лезвием. Водителю удалось вытолкнуть пассажира из салона и заблокировать двери. Очевидцы вызвали полицию. После произошедшего и водитель, и пассажир попали в больницу. Позже водитель такси рассказал, почему пассажир напал на него.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

таксиводитель

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