В сервисе «Яндекс.Такси» рассказали, что сейчас с водителем, которого порезал пассажир

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Работодатель оказал помощь в лечении пострадавшего
Пассажир набросился на водителя на Юбилейном мосту
Водитель такси, на которого напал пассажир, вышел из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси». Сейчас он находится дома в Вологде. Именно оттуда он вёз пассажира в Ярославль.
— В настоящее время завершается следствие по уголовному делу о нападении на таксиста. Пострадавший идет на поправку. Водителю оплатили медикаменты, а также проезд в Ярославль для его мамы, чтобы она могла поддержать сына. С ним и с близкими родственниками пострадавшего держат связь, в случае необходимости будет оказана помощь для организации лечения, — уточнили в пресс-службе «Яндекс.Такси». — Также мы хотим добавить, что у нас нет собственных водителей и автомобилей. Мы сотрудничаем с таксопарками-перевозчиками и индивидуальными предпринимателями.
Напомним, кровавая разборка произошла в Ярославле на Юбилейном мосту 12 апреля. Пассажир внезапно напал на таксиста и нанёс ему несколько ран лезвием. Водителю удалось вытолкнуть пассажира из салона и заблокировать двери. Очевидцы вызвали полицию. После произошедшего и водитель, и пассажир попали в больницу. Позже водитель такси рассказал, почему пассажир напал на него.