В сервисе «Яндекс.Такси» рассказали, что сейчас с водителем, которого порезал пассажир

Водитель такси, на которого напал пассажир, вышел из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси». Сейчас он находится дома в Вологде. Именно оттуда он вёз пассажира в Ярославль.

— В настоящее время завершается следствие по уголовному делу о нападении на таксиста. Пострадавший идет на поправку. Водителю оплатили медикаменты, а также проезд в Ярославль для его мамы, чтобы она могла поддержать сына. С ним и с близкими родственниками пострадавшего держат связь, в случае необходимости будет оказана помощь для организации лечения, — уточнили в пресс-службе «Яндекс.Такси». — Также мы хотим добавить, что у нас нет собственных водителей и автомобилей. Мы сотрудничаем с таксопарками-перевозчиками и индивидуальными предпринимателями.