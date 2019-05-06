Смертельное место: погибший в горящем самолете ярославец сидел в ряду, в котором не выжил никто

Сотрудники юридического факультета МГУ, выпускником которого был погибший в Шереметьево 24-летний ярославец Михаил Зенин, выразили соболезнования в связи с тяжелой утратой:

— Юридический факультет с прискорбием сообщает, что 5 мая 2019 года трагически погиб в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100, выполняющим рейс Москва — Мурманск, выпускник магистратуры юридического факультета 2018 года Михаил Зенин.

Михаил ушел на 25-м году жизни. В таких случаях говорят: ему бы еще жить и жить...

К сожалению, именно лучшие часто уходят первыми. Так и Михаил ушел в самом начале своего пути. Казалось, все дороги для него были открыты. В прошлом году он с отличием окончил магистратуру, женился, начал свой путь в карьере. Он всегда был первым и в учебе, и в общественной деятельности на благо факультета. Им гордились, на него равнялись. Его преждевременный уход стал невосполнимой потерей для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Юридический факультет выражает самые искренние соболезнования родственникам, близким и друзьям Михаила.