Смертельное место: погибший в горящем самолете ярославец сидел в ряду, в котором не выжил никто

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Юрфак МГУ рассказал о том, каким был Михаил Зенин
Михаил совсем недавно женился
Сотрудники юридического факультета МГУ, выпускником которого был погибший в Шереметьево 24-летний ярославец Михаил Зенин, выразили соболезнования в связи с тяжелой утратой:
— Юридический факультет с прискорбием сообщает, что 5 мая 2019 года трагически погиб в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100, выполняющим рейс Москва — Мурманск, выпускник магистратуры юридического факультета 2018 года Михаил Зенин.
Михаил ушел на 25-м году жизни. В таких случаях говорят: ему бы еще жить и жить...
К сожалению, именно лучшие часто уходят первыми. Так и Михаил ушел в самом начале своего пути. Казалось, все дороги для него были открыты. В прошлом году он с отличием окончил магистратуру, женился, начал свой путь в карьере. Он всегда был первым и в учебе, и в общественной деятельности на благо факультета. Им гордились, на него равнялись. Его преждевременный уход стал невосполнимой потерей для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Юридический факультет выражает самые искренние соболезнования родственникам, близким и друзьям Михаила.
Наши коллеги портала V1.RU опубликовали схему рассадки пассажиров рокового рейса Москва — Мурманск. Михаил сидел в 11-м ряду, у прохода. Все, кто также сидели в этом ряду, погибли.
Выживший Михаил Савченко, пробиравшийся в Мурманск из Ярославля, сидел в шестом ряду. Люди из первой части самолета почти все остались живы. К концу салона почти все погибли...
Авиакатастрофа произошла в Шереметьево 5 мая 2019 года. Лайнер Sukhoi Superjet, направлявшийся Мурманск, загорелся и, вернувшись, совершил экстренную посадку в Шереметьево. Погиб 41 человек. В том числе — сын известного ярославского адвоката Андрея Зенина Михаил.