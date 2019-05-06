Появилось видео, как спасатели достают мужчину из клетки на Октябрьском мосту

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Ярославца увидели прохожие
Мужчину разбудили и вытащили
Появилось видео, как спасатели вызволяют из клетки уснувшего мужчину.
Инцидент, напомним, произошёл накануне. 44-летнего мужчину обнаружили прохожие. Он залез в ремонтный блок на Октябрьском мосту и уснул. Очевидцы сразу вызвали спасателей, скорую и полицию.
Спасатели спустились в блок, разбудили мужчину и помогли ему выбраться.
— Он находился в состоянии алкогольного опьянения, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Ярославца осмотрели медики и отпустили.