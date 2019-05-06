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Происшествия

Появилось видео, как спасатели достают мужчину из клетки на Октябрьском мосту

Ярославца увидели прохожие

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Мужчину разбудили и вытащили

Фото: Центр гражданской защиты

Появилось видео, как спасатели вызволяют из клетки уснувшего мужчину.

Инцидент, напомним, произошёл накануне. 44-летнего мужчину обнаружили прохожие. Он залез в ремонтный блок на Октябрьском мосту и уснул. Очевидцы сразу вызвали спасателей, скорую и полицию.

Спасатели спустились в блок, разбудили мужчину и помогли ему выбраться.

— Он находился в состоянии алкогольного опьянения, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Ярославца осмотрели медики и отпустили.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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мостспасатели

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