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Происшествия

«Мы успели доставить посылки»: «Почта России» прокомментировала ДТП с их грузовиком в Ярославле

В аварии пострадали три машины

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Грузовик врезался во внедорожник, а внедорожник — в такси

Фото: Андрей Трифф, Дороги Ярославля / Facebook.com

На проспекте Авиаторов в Ярославле в аварию попали сразу три машины: столкнулись паровозиком. Грузовик «Почты России» врезался на светофоре во внедорожник, а внедорожник ткнулся во впереди стоящую машину такси. 

На первый взгляд кажется, что виновата почта, но очевидцы сообщают, что резкое торможение устроил именно водитель такси.

— Самое интересное, что виноват во всей этой истории только водитель такси. Ни внедорожник, ни тем более «газон» не виноваты, — рассказывает Андрей Ульянов.

На почте уверяют, что в этой аварии никто не пострадал, и вина была не за водителем, они всё равно успели доставить все посылки без задержки. 

— Инцидент не отразился на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт, — рассказали в УФПС по Ярославской области. — Все находящиеся на борту отправления были доставлены адресатам в срок. Отметим, что перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование. Автомобиль также находился в исправном состоянии.

Недавно в Ярославле эвакуировали сортировочный центр почты из-за тикающей посылки

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