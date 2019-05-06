«Мы успели доставить посылки»: «Почта России» прокомментировала ДТП с их грузовиком в Ярославле

На проспекте Авиаторов в Ярославле в аварию попали сразу три машины: столкнулись паровозиком. Грузовик «Почты России» врезался на светофоре во внедорожник, а внедорожник ткнулся во впереди стоящую машину такси.

На первый взгляд кажется, что виновата почта, но очевидцы сообщают, что резкое торможение устроил именно водитель такси.

— Самое интересное, что виноват во всей этой истории только водитель такси. Ни внедорожник, ни тем более «газон» не виноваты, — рассказывает Андрей Ульянов.

На почте уверяют, что в этой аварии никто не пострадал, и вина была не за водителем, они всё равно успели доставить все посылки без задержки.