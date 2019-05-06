«Отец в него всего себя вложил»: в авиакатастрофе в Шереметьево погиб молодой ярославец

В страшной авиакатастрофе, которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево, погиб 24-летний ярославец Михаил Зенин.



Михаил — сын ярославского адвоката Андрея Зенина.



— Такой хороших мальчик! — не смогла сдержать слёз главный бухгалтер коллегии адвокатов Валентина Болтушкина. — Его отец всего себя вложил в Михаила, и тот пошёл по стопам отца. Закончил МГУ с красным дипломом, работал в Москве. Знаем, что на этом самолёте он должен был лететь в Мурманск в командировку.



Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Мурманск в 18:03 по московскому времени, в 18:25 доложил об аварийной ситуации, а через пять минут совершил аварийную посадку. Самолёт загорелся, пассажиры начали эвакуироваться.

