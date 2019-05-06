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Происшествия
ЧП в Шереметьево

«Отец в него всего себя вложил»: в авиакатастрофе в Шереметьево погиб молодой ярославец

Юрист ехал в командировку

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На сгоревшем самолёте Михаил летел в командировку

Фото: Юлия Сир / Instagram.com, Михаил Зенин / Vk.com

В страшной авиакатастрофе, которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево, погиб 24-летний ярославец Михаил Зенин. 

Михаил — сын ярославского адвоката Андрея Зенина.

— Такой хороших мальчик! — не смогла сдержать слёз главный бухгалтер коллегии адвокатов Валентина Болтушкина. — Его отец всего себя вложил в Михаила, и тот пошёл по стопам отца. Закончил МГУ с красным дипломом, работал в Москве. Знаем, что на этом самолёте он должен был лететь в Мурманск в командировку.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Мурманск в 18:03 по московскому времени, в 18:25 доложил об аварийной ситуации, а через пять минут совершил аварийную посадку. Самолёт загорелся, пассажиры начали эвакуироваться.

Всего на борту судна находилось 78 человек. 41 человек погиб. Среди погибших — один член экипажа, а также двое детей.

Мы собрали в одном материалы все факты и предположения о версиях случившегося. Также ведем хронику ЧП.

Ещё ночью стало известно о спасшемся с самолёта мужчине, который возвращался домой в Мурманск из Ярославля. А ярославская стюардесса, оказавшаяся на месте ЧП, рассказала, что происходило в аэропорту после авиакатастрофы.

Редакция выражает соболезнования семье погибшего.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

авиакатастрофаЧП в Шереметьево

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