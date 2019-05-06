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Происшествия

В клетке на Октябрьском мосту в Ярославле нашли спящего мужчину

Спасатели рассказали, как он там оказался

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Мужчину благополучно достали

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

В Ярославле на Октябрьском мосту обнаружили спящего мужчину. Причём спал он в клетке, установленной сбоку моста. Мужчину заметили очевидцы и сразу же вызвали спасателей и скорую.

— Наш герой пьяным залез и уснул в клетке под мостом. Все службы среагировали быстро, спасатели быстро достали его, — рассказал очевидец Ашот Арутюнян.

Фотографии со спящим ярославцем тут же облетели соцсети. Многие пользователи интернета посочувствовали мужчине.

— Даже тут не спрячешься, задолбали со своими телефонами, — пишет в соцсетях Дмитрий Снежневский.

Для многих оставалось загадкой, как мужчина попал в клетку. Подробности рассказали спасатели Центра гражданской защиты.

— Мужчина залез в ремонтный блок для текущего обслуживания моста. Он был открытым. Мужчина был трезвым. Зачем он туда спустился, он так и не объяснил, — рассказали в Центре гражданской защиты.

Однако, полиция предоставила другую информацию.

- 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в УМВД по Ярославской области.

Мужчину передали в руки медиков.

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