В клетке на Октябрьском мосту в Ярославле нашли спящего мужчину

В Ярославле на Октябрьском мосту обнаружили спящего мужчину. Причём спал он в клетке, установленной сбоку моста. Мужчину заметили очевидцы и сразу же вызвали спасателей и скорую.

— Наш герой пьяным залез и уснул в клетке под мостом. Все службы среагировали быстро, спасатели быстро достали его, — рассказал очевидец Ашот Арутюнян.

Фотографии со спящим ярославцем тут же облетели соцсети. Многие пользователи интернета посочувствовали мужчине.

— Даже тут не спрячешься, задолбали со своими телефонами, — пишет в соцсетях Дмитрий Снежневский.