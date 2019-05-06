В клетке на Октябрьском мосту в Ярославле нашли спящего мужчину

Мужчину благополучно достали
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
В Ярославле на Октябрьском мосту обнаружили спящего мужчину. Причём спал он в клетке, установленной сбоку моста. Мужчину заметили очевидцы и сразу же вызвали спасателей и скорую.
— Наш герой пьяным залез и уснул в клетке под мостом. Все службы среагировали быстро, спасатели быстро достали его, — рассказал очевидец Ашот Арутюнян.
Фотографии со спящим ярославцем тут же облетели соцсети. Многие пользователи интернета посочувствовали мужчине.
— Даже тут не спрячешься, задолбали со своими телефонами, — пишет в соцсетях Дмитрий Снежневский.
Для многих оставалось загадкой, как мужчина попал в клетку. Подробности рассказали спасатели Центра гражданской защиты.
— Мужчина залез в ремонтный блок для текущего обслуживания моста. Он был открытым. Мужчина был трезвым. Зачем он туда спустился, он так и не объяснил, — рассказали в Центре гражданской защиты.
Однако, полиция предоставила другую информацию.
- 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в УМВД по Ярославской области.
Мужчину передали в руки медиков.