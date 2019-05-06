Сел на счастливое место: пассажир, выживший в горящем самолёте в Шереметьево, рассказал, как спасся

- Это ******, ребят. Это мой самолет. Сухой Cуперджет, рейс Москва-Мурманск. Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать. Соболезнования всем пострадавшим. Остальное смотрите в новостях. Со мной все окей. Жив, пара ушибов, - написал Михаил у себя на странице в Фейсбуке.

Судя по всему, спастись и отделаться ушибами Михаилу удалось, так как он сидел сразу за бизнес-классом, близко у выхода.

В комментариях знакомые Михаила делятся переживаниями.

- Такое только если в страшном кошмаре присниться может, - пишет Александр Петровский.

- Миша, увидела тебя в списке пассажиров, руки тряслись пока искала, спасибо, что написал, - пишет Vera Rukavitsa.

- Господи, я с ума сойду!!! Это хорошо, что ты за «бизнесом» сидел, рядом с выходом!!! Чекнуться можно!!!Молюсь каждый день за всех родных!!!...Дай Бог, чтобы как можно больше спаслось! - написала Natalya Smirnova.

ЧП в Шереметьево произошло в воскресенье, 5 мая, вечером в. Из-за пожара совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. Самолет был полностью охвачен огнем.



Мы ведём хронику ЧП - в ней все фото, видео места происшествия, комментарии и версии случившегося.

А стюардесса из Ярославля, оказавшаяся в этот вечер в Шереметьево, рассказала, какая сейчас обстановка в аэропорту.