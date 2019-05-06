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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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Происшествия
ЧП в Шереметьево
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Сел на счастливое место: пассажир, выживший в горящем самолёте в Шереметьево, рассказал, как спасся

Мужчина возвращался домой с игр из Ярославля

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Михаил отделался ушибами

Фото: Юлия Сир/Instagram.com, Михаил Савченко/Facebook.com

Стали известны новые подробности ЧП в Шереметьево, где загорелся и совершил экстренную посадку самолёт Москва - Мурманск, рейс SU 1492.

На борту самолёта находился Михаил Савченко - участник фестиваля интеллектуальных игр «Нехрустальная сова», которые проводятся в Ярославле.

- Это ******, ребят. Это мой самолет. Сухой Cуперджет, рейс Москва-Мурманск. Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать. Соболезнования всем пострадавшим. Остальное смотрите в новостях. Со мной все окей. Жив, пара ушибов, - написал Михаил у себя на странице в Фейсбуке.

Судя по всему, спастись и отделаться ушибами Михаилу удалось, так как он сидел сразу за бизнес-классом, близко у выхода.

В комментариях знакомые Михаила делятся переживаниями. 

- Такое только если в страшном кошмаре присниться может, - пишет Александр Петровский. 

 - Миша, увидела тебя в списке пассажиров, руки тряслись пока искала, спасибо, что написал, - пишет Vera Rukavitsa.

- Господи, я с ума сойду!!! Это хорошо, что ты за «бизнесом» сидел, рядом с выходом!!! Чекнуться можно!!!Молюсь каждый день за всех родных!!!...Дай Бог, чтобы как можно больше спаслось! - написала Natalya Smirnova.

ЧП в Шереметьево произошло в воскресенье,  5 мая, вечером в. Из-за пожара совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. Самолет был полностью охвачен огнем.

Мы ведём хронику ЧП - в ней все фото, видео  места происшествия, комментарии и версии случившегося.
А стюардесса из Ярославля, оказавшаяся в этот вечер в Шереметьево, рассказала, какая сейчас обстановка в аэропорту.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ЧП в Шереметьевозагорелся самолетПожар SU 1492

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