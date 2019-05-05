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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Мог сбежать из города: в Ярославской области ищут парня с рыжими усами

Молодого человека не видели дома две недели

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Алексея Степанова ищут с конца апреля 

Фото: ЯрСпас / vk.com 

В Ярославле объявили поиски 25-летнего Алексея Степанова. Он пропал полторы недели назад — 26 апреля. До сих пор на след мужчины не вышли. Уходил из дома Алексей в Заволжском районе Ярославля. 

На вид ему 24–26 лет, рост 180 сантиметров, спортивный, подтянутый. У Алексея коротко стриженные коричневые волосы и небольшая бородка с усами, отдающими в рыжий. Уходил в чёрном спортивном костюме Adidas и ярко-синей болоньевой куртке, такого же цвета кроссовках Nike.

— Может находиться в другом городе, — уточняют в поисковом отряде «ЯрСпас». 

В соцсетях сообщают, что парня разыскивают уже не в первый раз. 

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