Мог сбежать из города: в Ярославской области ищут парня с рыжими усами

В Ярославле объявили поиски 25-летнего Алексея Степанова. Он пропал полторы недели назад — 26 апреля. До сих пор на след мужчины не вышли. Уходил из дома Алексей в Заволжском районе Ярославля.

На вид ему 24–26 лет, рост 180 сантиметров, спортивный, подтянутый. У Алексея коротко стриженные коричневые волосы и небольшая бородка с усами, отдающими в рыжий. Уходил в чёрном спортивном костюме Adidas и ярко-синей болоньевой куртке, такого же цвета кроссовках Nike.

— Может находиться в другом городе, — уточняют в поисковом отряде «ЯрСпас».