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Происшествия

Тушили даже соседи: на даче в Рыбинском районе случился огромный пожар

Жилой дом горел вместе с участком

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Пока ждали пожарных, пламя кинулись тушить соседи 

Фото: Управление МЧС по Ярославской области

Большой двухэтажный деревянный дом в посёлке Каменники Рыбинского района вспыхнул за минуты. Пожар случился в садоводчестве «Антей» на седьмой улице в эту субботу. Возгорание началось около половины четвёртого. Пока ждали спасателей, огонь кинулись тушить соседи, чтобы пламя не перекинулось на соседний участок, который находился всего в нескольких метрах.

— Пожарные подоспели вовремя, огонь не перекинулся на другие дома, — рассказывают очевидцы в социальных сетях. 

Потушить пламя полностью удалось спустя два часа после возгорания. Дом и участок с сухой травой вокруг него выгорели полностью. В пожаре никто не пострадал. 

В праздники в области было немало пожаров. Чёрный дым поднялся 3 мая над Новосёлками, семь часов в этот же день тушили пожарище в Ростовском районе.

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