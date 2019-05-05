Тушили даже соседи: на даче в Рыбинском районе случился огромный пожар

Большой двухэтажный деревянный дом в посёлке Каменники Рыбинского района вспыхнул за минуты. Пожар случился в садоводчестве «Антей» на седьмой улице в эту субботу. Возгорание началось около половины четвёртого. Пока ждали спасателей, огонь кинулись тушить соседи, чтобы пламя не перекинулось на соседний участок, который находился всего в нескольких метрах.

— Пожарные подоспели вовремя, огонь не перекинулся на другие дома, — рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Потушить пламя полностью удалось спустя два часа после возгорания. Дом и участок с сухой травой вокруг него выгорели полностью. В пожаре никто не пострадал.